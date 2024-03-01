洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳文旅亮相2024广州国际旅游展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.19 18:54

　　5月16日至18日，2024广州国际旅游展举办，洛阳市文广旅局组织洛阳文旅企业，亮相本次国际旅游展，推动洛阳文旅对外宣传交流。

　　本次展会上，洛阳展位人流如织，洛阳古都研学公司同来自香港、黑龙江、辽宁、湖北、海南、广东、陕西、甘肃等地的近80家研学机构和菲律宾、新加坡等国外5家研学机构建立联系。在本次展会举办的“探索目的地旅游与研学游学新路径”论坛上，洛阳市文广旅局相关负责人做“最早的中国在洛阳-探寻中华文明的根与魂”研学路线主题分享，向参与嘉宾、旅行商推介洛阳厚重的历史文化、丰富的自然山水，以及沉浸式文旅项目。本次展会的“买家之夜”盛典上，洛阳市获评“最具魅力旅游目的地”奖。

　　作为“中国国内最具影响力的国际专业旅游展之一”，广州国际旅游展览会创办于1993年，如今已从单一的旅游展览，演变为涵盖出境旅游、入境旅游以及会奖旅游等多个领域的国际性专业盛会。本次展会以“创新驱动·未来文旅”为主题，来自德国、意大利、英国、西班牙、美国等55个国家和地区的主要展商，围绕数动文旅、出境游、入境游、文博文创、游学研学等领域展开探讨，共议文旅发展新趋势。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 杨颖奇/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
        “嗨呀，我到处打听，原来你真在这儿……”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)伊滨院区神经...
  • ·闹钟响后，适当赖床更健康
  • ·药物也可能引起“帕金森”？
  • ·颈椎腰椎病患者年轻化 如何为脊柱减压
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳：一座没有围墙的博物馆
  • 洛阳市委科技委第一次会议召开
  • 生态美景 宜居洛城【组图】
  • 国网新源洛宁抽水蓄能电站项目建设正酣
  • 孟津区城关镇：碾馔又飘香 农民喜增收...
  • 新事新办 新郎骑“三蹦子”接亲
  • 徐衣显与新奥能源控股总裁刘建锋举行...
  • 雷暴大风、阵雨、雷阵雨！洛阳最新天...
  • 洛阳市区首家“智慧灯条”菜鸟驿站投用
  • 今日洛阳高温天气持续 注意防暑降温
    		•
    百姓呼声
    临时停车位超时，顶格处罚200元不妥
    景华路长安路口22号街坊夜晚施工扰民
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    白马寺

    结果了

    河洛古城景观

    古法陶艺
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605