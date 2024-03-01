洛阳文旅亮相2024广州国际旅游展

5月16日至18日，2024广州国际旅游展举办，洛阳市文广旅局组织洛阳文旅企业，亮相本次国际旅游展，推动洛阳文旅对外宣传交流。

5月16日至18日，2024广州国际旅游展举办，洛阳市文广旅局组织洛阳文旅企业，亮相本次国际旅游展，推动洛阳文旅对外宣传交流。

本次展会上，洛阳展位人流如织，洛阳古都研学公司同来自香港、黑龙江、辽宁、湖北、海南、广东、陕西、甘肃等地的近80家研学机构和菲律宾、新加坡等国外5家研学机构建立联系。在本次展会举办的“探索目的地旅游与研学游学新路径”论坛上，洛阳市文广旅局相关负责人做“最早的中国在洛阳-探寻中华文明的根与魂”研学路线主题分享，向参与嘉宾、旅行商推介洛阳厚重的历史文化、丰富的自然山水，以及沉浸式文旅项目。本次展会的“买家之夜”盛典上，洛阳市获评“最具魅力旅游目的地”奖。

作为“中国国内最具影响力的国际专业旅游展之一”，广州国际旅游展览会创办于1993年，如今已从单一的旅游展览，演变为涵盖出境旅游、入境旅游以及会奖旅游等多个领域的国际性专业盛会。本次展会以“创新驱动·未来文旅”为主题，来自德国、意大利、英国、西班牙、美国等55个国家和地区的主要展商，围绕数动文旅、出境游、入境游、文博文创、游学研学等领域展开探讨，共议文旅发展新趋势。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 杨颖奇/图）