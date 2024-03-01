洛阳持续升级智慧旅游 优化游客旅游体验

景区智能导游导览、线路查询、语音讲解等智慧服务，为游客提供便捷的旅游环境；旅游大数据中心实时监测客流，在旅游高峰期科学引流、分流，优化游客旅游体验……如今在洛阳，智慧化的旅游服务让游客的旅程变得更舒心、更轻松。

景区智能导游导览、线路查询、语音讲解等智慧服务，为游客提供便捷的旅游环境；旅游大数据中心实时监测客流，在旅游高峰期科学引流、分流，优化游客旅游体验……如今在洛阳，智慧化的旅游服务让游客的旅程变得更舒心、更轻松。

“云上龙门”小程序，多方位展示禹王池、潜溪寺、宾阳洞等景点、石窟，使游客宛如身临其境；智能语音导游，告诉游客每一个大佛背后的故事……在龙门石窟景区，完善的智慧旅游设施可让游客轻松游龙门、观历史、品文化。

作为全国首期命名的智慧景区，近年来，龙门石窟以智慧旅游为核心，以5G+科技赋能景区高质量发展，在景区管理、文物保护、游客体验等多方面创新升级，为广大游客提供多元互动体验。

如何让旅游服务更贴心，游客出行更畅快？大数据提供了破题的新思路。在位于洛阳大数据产业园的洛阳旅游大数据中心，洛阳依托大数据技术建立的旅游大数据多级综合业务云平台，正在实时监测着市内各大景区的数据信息。

“该平台不仅能监测重点景区的实时客流量、停留时长等内容，还可将收集到的旅游数据进行整合、分析、研判，为景区和游客提供更加精准的信息化服务。”该中心相关负责人说。

基本实现全市A级景区在线预订、快速入园、智能导游等智慧服务，洛阳旅游大数据中心实时监测客流分布、重点景区客流动态及游客画像等……近年，在科技加持下，洛阳智慧旅游持续升级。

随着信息技术的飞速发展，智慧旅游已成为旅游业发展的新趋势之一。今年5月，文旅部等五部门联合发布《智慧旅游创新发展行动计划》，提出培育丰富智慧旅游产品，加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游创新发展。

洛阳市文广旅局相关负责人表示，将积极创新探索，进一步完善智慧旅游设施，丰富智慧旅游优质产品供给，提升智慧旅游管理水平和服务效能，推动智慧旅游创新发展，为游客提供更加便捷、高效、个性化的旅游服务。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 吕永鑫 文/图）