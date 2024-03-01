洛阳启动体育赛事“进景区、进街区、进商圈”活动 徐衣显出席

18日晚，洛阳市体育赛事“进景区、进街区、进商圈”活动启动仪式暨2024 CBSA中国斯诺克元老精英赛开幕活动在地铁1号线牡丹广场站商圈举行。市长徐衣显出席并宣布活动启动。

18日晚，洛阳市体育赛事“进景区、进街区、进商圈”活动启动仪式暨2024 CBSA中国斯诺克元老精英赛开幕活动在地铁1号线牡丹广场站商圈举行。市长徐衣显出席并宣布活动启动。

体育赛事“进景区、进街区、进商圈”活动由国家体育总局、商务部、文化和旅游部联合发起，将体育赛事活动举办地从体育场馆扩展至具备条件的景区、度假区、体育公园、商业中心、步行街等区域，打造一批知名度高、影响力大的赛事活动品牌，积极培育文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。

洛阳是全国全民运动健身模范市、全国体育消费试点城市。近年来，我市持续推动体育与文化、旅游、商业深度融合，打造多元化的消费场景，为市民和游客带来了更加丰富多彩的赛事和消费体验。5月15日至16日，以龙门石窟的卢舍那大佛为背景，斯诺克运动殿堂级巨星丁俊晖、奥沙利文上演巅峰对决，成为世界级赛事与世界文化遗产的首次融合。CBSA中国斯诺克元老精英赛是由中国台球协会与洛阳市体育局联合打造的赛事IP，将通过市场化运作，探索“体育+商圈+旅游”的深度融合。

下一步，我市将秉承开放办赛、全民共享的理念，聚焦“一老一少一青壮”，紧密结合体育消费热点、全民健身项目等，逐步拓展电竞、围棋、徒步、登山、自行车等赛事进景区，持续推动霹雳舞、跆拳道、体育舞蹈、篮球、轮滑等赛事进商圈，普及开展乒乓球、羽毛球、飞盘、太极拳、健身气功等赛事进社区，真正将各类赛事从传统体育场馆延伸到景区、街区和商圈，努力把赛事“流量”变消费“能量”、发展“增量”。

中国台球协会副秘书长张克长，省体育局副局长田间，以及市直相关单位负责同志参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)