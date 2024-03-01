拆除5.4万余处！洛阳开展“拆窗破网”行动

连日来，洛阳市消防救援支队在全市开展“拆窗破网”专项行动，拆除违规设置的铁栅栏、防盗网、广告牌等，消除安全隐患，保障群众生命和财产安全。

连日来，洛阳市消防救援支队在全市开展“拆窗破网”专项行动，拆除违规设置的铁栅栏、防盗网、广告牌等，消除安全隐患，保障群众生命和财产安全。

该支队相关负责人说，为深刻吸取火灾事故教训，避免人员伤亡和财产损失，今年2月，国家消防救援局发布了关于拆除人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的通告。3月底，国家消防救援局在全国部署开展“拆窗破网”专项行动。

截至目前，洛阳市已拆除违规设置的铁栅栏、防盗网、广告牌共计5.4万余处，拆除面积17.7万余平方米。其中，各类学校发现并拆除隐患3.3万余处，拆除面积9.33万平方米；医疗卫生机构拆除隐患1154处，拆除面积4895平方米；养老服务机构拆除隐患1042处，拆除面积3811平方米；经营性自建房拆除隐患564处，拆除面积5294平方米；“九小”场所拆除隐患433处、拆除面积2082平方米。

据介绍，人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的，由消防救援机构责令改正，并对单位处五千元以上五万元以下罚款；经责令改正拒不改正的，由消防救援机构依法强制执行，所需费用由违法行为人承担；构成犯罪的，依法追究刑事责任。消防救援人员提醒公众，人员密集场所应立即组织开展防火检查、巡查，严禁在门窗设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、铁丝网等障碍物，已在门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的，应当立即拆除，及时消除火灾安全隐患。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）