洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

拆除5.4万余处！洛阳开展“拆窗破网”行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.19 18:54

　　连日来，洛阳市消防救援支队在全市开展“拆窗破网”专项行动，拆除违规设置的铁栅栏、防盗网、广告牌等，消除安全隐患，保障群众生命和财产安全。

　　该支队相关负责人说，为深刻吸取火灾事故教训，避免人员伤亡和财产损失，今年2月，国家消防救援局发布了关于拆除人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的通告。3月底，国家消防救援局在全国部署开展“拆窗破网”专项行动。

　　截至目前，洛阳市已拆除违规设置的铁栅栏、防盗网、广告牌共计5.4万余处，拆除面积17.7万余平方米。其中，各类学校发现并拆除隐患3.3万余处，拆除面积9.33万平方米；医疗卫生机构拆除隐患1154处，拆除面积4895平方米；养老服务机构拆除隐患1042处，拆除面积3811平方米；经营性自建房拆除隐患564处，拆除面积5294平方米；“九小”场所拆除隐患433处、拆除面积2082平方米。

　　据介绍，人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的，由消防救援机构责令改正，并对单位处五千元以上五万元以下罚款；经责令改正拒不改正的，由消防救援机构依法强制执行，所需费用由违法行为人承担；构成犯罪的，依法追究刑事责任。消防救援人员提醒公众，人员密集场所应立即组织开展防火检查、巡查，严禁在门窗设置影响逃生和灭火救援的铁栅栏、铁丝网等障碍物，已在门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的，应当立即拆除，及时消除火灾安全隐患。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
    刘博在这儿，如果你也在找他，请点开
        “嗨呀，我到处打听，原来你真在这儿……”在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)伊滨院区神经...
  • ·闹钟响后，适当赖床更健康
  • ·药物也可能引起“帕金森”？
  • ·颈椎腰椎病患者年轻化 如何为脊柱减压
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳：一座没有围墙的博物馆
  • 洛阳市委科技委第一次会议召开
  • 生态美景 宜居洛城【组图】
  • 国网新源洛宁抽水蓄能电站项目建设正酣
  • 孟津区城关镇：碾馔又飘香 农民喜增收...
  • 新事新办 新郎骑“三蹦子”接亲
  • 徐衣显与新奥能源控股总裁刘建锋举行...
  • 雷暴大风、阵雨、雷阵雨！洛阳最新天...
  • 洛阳市区首家“智慧灯条”菜鸟驿站投用
  • 今日洛阳高温天气持续 注意防暑降温
    		•
    百姓呼声
    临时停车位超时，顶格处罚200元不妥
    景华路长安路口22号街坊夜晚施工扰民
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    白马寺

    结果了

    河洛古城景观

    古法陶艺
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605