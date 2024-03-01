洛阳120上线“无障碍急救平台”

5月19日，全国助残日，洛阳市卫健委、洛阳市120急救指挥中心上线“无障碍急救平台”，方便听障人士独立拨打120，提高紧急情况下的自救能力。

5月19日，全国助残日，洛阳市卫健委、洛阳市120急救指挥中心上线“无障碍急救平台”，方便听障人士独立拨打120，提高紧急情况下的自救能力。

洛阳市听障人士目前超过2万人，且随着人口老龄化，受听力困扰的人群数量将持续增加。由于语音电话呼救的局限，这些有听力或语言障碍的特殊群体无法独立拨打120急救电话，是亟待解决的问题。

日前，洛阳市120急救指挥中心完成新旧调度系统切割，在上线“短信视频呼救”等新功能的基础上，定制开发增加了“无障碍急救平台”功能，为有需要的患者提供更加高效周到的服务。

“听障人士借助‘无障碍急救平台’可手写文字报警，平台会将文字实时发送或转译成语音传输到市120急救指挥中心。”洛阳市120急救指挥中心负责人张广武介绍，120调度人员在该平台的语音回复也会同步转译成文字回复给报警人。通过文字或实时语音转译，听障人士可与120调度员无障碍交流，进而完成独立拨打120报警。

该负责人介绍，“无障碍急救平台”不局限于听障人士使用，也涵盖由于年龄大了、疾病后遗症等导致听力下降、言语不清的市民对120呼救的需求。借助科技赋能急救，我市将让更多听力受限、受听力困扰人群享受到信息化时代的发展红利，改善残疾人生活品质，推动我市急救事业不断创新发展。

“无障碍急救平台”具体操作流程如下：

市民可扫码关注“无障碍急救平台”微信二维码，找到登录注册选项，通过微信一键授权个人手机号完成注册登录。随后视情况填写紧急联系人，并在地址栏填写个人具体位置信息，确认无误后可在该平台上拨打120。呼叫成功后，可通过手写或快捷指令表述个人求助事项。通过“平台”拨打120后，还可能会接收到120来电、小程序提醒以及短信推送提醒。（洛报融媒记者 王博东 通讯员 蔺慧娟 文/图）