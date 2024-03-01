善抓产业！孟津跑出产业招商“加速度”

引来一个龙头，做强一个产业。

引来一个龙头，做强一个产业。去年5月，洛阳石化百万吨乙烯项目开工建设。当下，围绕做强石化产业集群，抚顺东科碳酸乙烯酯等一大批产业链配套项目相继落户。

去年以来，孟津围绕高端石化、新材料和高端装备制造三大主导产业，紧盯产业“风口”、龙头企业，精准发力产业链招商，累计招引项目67个、总投资615.2亿元，一批“含金量大”“含新量高”“含绿量足”的好项目、大项目相继落地，探索出可复制、可借鉴的“以商招商”样板经验。

聚焦“招什么”，立足资源禀赋、产业基础等优势，明确围绕乙烯“3＋1＋1”产业发展方向和烯烃、芳烃、硅基等五条重点产业，既突出招大引强，又注重高成长性优质企业引入，绘制招商图、建立目标库，确保招商精准发力。

围绕“怎么招”，坚持围绕行业龙头延链补链强链目标，充分发挥产业基金领作用，创新探索代建厂房、平台公司的招商路径，用好知名度、认可度高的招商平台，突出以商招商，成功签约一批百万吨乙烯和中州时代下游产业链重点项目。

聚焦“如何落”，以持续优化营商环境为抓手，出惠企政策、给“真金白银”、补“服务短板”，协同推进优化营商环境系统化改革，大幅压缩项目审批时限，实现“有诉即办”满意度100%。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 陈曦 文/图）