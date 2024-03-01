节目多、活动多、实惠多！洛阳首届榴莲狂欢节看点来了

5月1日至5日即将举行的“榴莲”忘返·跻身顶“榴”洛阳首届榴莲狂欢节，连日来引发市民及游客关注，以质优价廉实现“榴莲自由”成为无数榴莲爱好者的期待。

5月1日至5日即将举行的“榴莲”忘返·跻身顶“榴”洛阳首届榴莲狂欢节，连日来引发市民及游客关注，以质优价廉实现“榴莲自由”成为无数榴莲爱好者的期待。此次活动有哪些亮点？榴莲质优价廉的背后有哪些外贸发展契机？

狂欢节实惠多，中泰跨界演出更吸睛

布置展架、搭建展台……27日，在隋唐洛阳城天街遗址，“榴莲”忘返·跻身顶“榴”洛阳首届榴莲狂欢节筹备现场热火朝天。“榴莲往返区”“缤纷东南亚集”“热带风情坊”“唐韵集萃区”的搭建布置正在有序进行。

“本次狂欢节集商贸、旅游、消费等于一体，将为市民带去更多实惠。”洛阳国贸集团总经理曹辉说，通过网上直播、线上展示订购、线下物流配送，以及邻里中心直购等方式，让市民共享经济开放红利。其中，在重点商圈、特色商业街、大型商业综合体和连锁商超，将开展榴莲狂欢节折扣活动。

此外，新国潮风“携手”东南亚风情，将给市民带去丰富的视听体验。《唐韵兰纳》将带来燃灯礼、鼓阵及舞蹈表演，《中泰巡游》将带来行进式互动演艺，《“榴莲王”繁！》将带来长甲舞、国风舞、新国乐、杂技等表演，还有《丝路万里》《泰美神韵》《国色天香》《泰拳风采》《盛唐百戏》《胜利之鼓》《唐风国乐》等节目轮番上演，全面展现不同文化的魅力。

搭建贸易通道，拉近世界与洛阳的距离

“榴莲狂欢节令人心动，低廉的价格已经让我迫不及待去买买买了。”作为资深榴莲爱好者，市民李艳说，真心期待越来越多物美价廉的榴莲进入洛阳市场，让“榴莲自由”能够早日实现。

本次狂欢节榴莲质优价廉的背后，得益于首次在洛阳综合保税区实现东南亚水果的直采与直购。

据悉，洛阳国贸集团作为洛阳综合保税区的运营方，目前已经打通东南亚水果的直购渠道。借助洛阳综合保税区的免税政策，可以确保榴莲的新鲜度和价格优势，真正让市民品尝到质优价廉的东南亚水果。

近年，借助洛阳市海陆空网及“一带一路”重要节点城市优势，洛阳国贸集团围绕“打造洛阳外向型经济发展新平台，助力外贸产业转型升级”主定位，大力开拓大宗商品、跨境电商、装备制造、新能源等业务领域，加快外贸产业从“点”到“链”和从“链”到“群”的提升，逐步形成产业集群规模效应。

发挥桥梁作用，推动‘洛阳制造’走向世界

如今，全球互联加强，如何助力洛阳产品“买全球、卖全球”？

“发挥桥梁作用，推动‘洛阳制造’走向世界。”曹辉说，洛阳国贸集团将利用政策环境和功能优势，不断促进外贸增长和产业创新，为洛阳开放型经济发展注入源源不断的活力。

该集团将通过推动“一中心，四平台”建设，形成具有国际影响力、竞争力的综合性服务平台。其中，推动综合服务中心为企业通关、物流、退税、保险、金融、仓储等提供“一站式”服务；发挥数字化跨境电商平台桥梁纽带作用，让洛阳特色产品走出去，把中亚、中欧更多产品引进来；利用好供应链金融平台，为企业做好精准化金融服务，激发企业发展活力；打造洛阳综保区成品集散物流库，为全市加速发展新质生产力贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 文/图）