5月19日，洛阳一景区对全国学生免票

重渡沟风景区发布消息称，5月19日重渡沟实行学生免票政策。 重渡沟风景区发布消息称，5月19日重渡沟实行学生免票政策。 重渡沟风景区发布消息称，5月19日重渡沟实行学生免票政策。 中国旅游日重渡沟学生免票政策 5月19日是第14个中国旅游日，重渡沟为让游客能够有更好的游玩体验，经重渡沟风景区总经理办公室会议研究决定，2024年5月19日当天实行学生免票政策。 1、免票时间：2024年5月19日当天有效； 2、免票人群：免票政策包含全国范围内在读的全日制大中小学生(包括各类公办及民办小学、初中、中专、高中、大专、本科、研究生、博士生等群体)； 3、免票凭证：18周岁以下凭学生证或者身份证、户口本；18周岁以上凭学生证，可免费入园。 4、换票流程：免票人群需携带相关证件到游客中心换取纸质门票后方可入园。 栾川县重渡沟风景区有限公司 2024年5月10日 ⑥