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科技赋能，让这里迎来致富新“薯”光
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.11 08:43

　　近日，记者在位于伊滨区的洛阳国际现代农业科技示范园区内看到，红薯育苗大棚内生机勃勃。该园区采用生物组培技术培育的头茬红薯苗进入出苗期，工人们正在忙着出苗并进行捆绑作业。

　　“出苗、捆绑、装箱这些活儿俺都能干，一天能挣70元，还不耽误中午回去给孙子做饭。”正在大棚里干活儿的王老太太是寇店镇杨裴屯社区居民，她一边忙着捆绑红薯苗，一边乐呵呵地介绍自己的情况。

　　“这类品种的红薯口感软糯、无筋无丝、糖分高，很受市场欢迎。”该园区负责人介绍，他们从去年开始发展红薯育苗产业，主要进行脱毒红薯苗培育，目前已培育1个大棚3.5亩红薯苗。今年，该园区将常规育苗与组培室育苗相结合进行红薯苗培育，效果不错。

　　什么是组培室育苗？该负责人介绍，就是把无病毒的红薯苗植株进行一叶一柄切段，先在生物科技组培室里的培养瓶内进行脱毒快繁，然后移植到炼苗棚中开展一体化炼苗、育苗，使植株适应组培室外的生长环境，最后再将植株移入常规大棚中进行繁育。

　　“采用组培室育苗技术培育出来的脱毒红薯苗与传统红薯苗相比，几乎不带病毒，成活率高，植株长势旺，产量和品质显著提升。”该负责人说，经过三四十天的培育，今年该园区头茬20多万株红薯苗已基本销售完，大部分销售给洛阳市内的红薯种植大户，还有一部分销往山西、山东等地，总收入约5万元。此后每周出苗一次，一直持续到6月。

　　据介绍，组培室和炼苗棚里的红薯苗由技术人员每天专门管护。整地、灌溉、栽植、施肥、出苗、捆绑、装箱等环节需要较多工人。在头茬苗出苗期，每天有二三十名工人在大棚里工作。“苗好五成收，秧好一半功”，采用科技手段培育优质红薯苗，不仅能为红薯产业发展保驾护航，也能促进群众增收，助力乡村振兴。

　　“我们会继续发展现代农业先进技术，不断壮大红薯产业。”上述负责人说，他们的目标是打造一条红薯育苗、红薯种植、红薯深加工的全产业链，走好科技富民之路。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 任费伊 朱海丽 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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