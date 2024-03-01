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洛阳组团参加2024郑州跨境电商大会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.11 08:37

　　昨日，2024郑州跨境电商大会开幕，由48家企业90余人组成的洛阳代表团参加本次大会。

　　本次大会以“买全球、卖全球”为主题，邀请专家学者、知名电商平台、跨境电商服务企业代表等，聚焦数字贸易发展机遇，展开推介、洽谈、对接等活动。大会还组织了跨境电商交流合作系列对接活动启动仪式暨跨境电商产业与邮政口岸协同发展对接会、“丝路电商”国际合作对接会、亚马逊河南跨境电商高质量发展对接会等，致力于强化企业与企业、企业与平台的合作，发挥平台、物流、供应链等优势，进一步突出专业性、实效性，对带动跨境电商上下游产业发展、营造良好产业生态具有重要促进作用。

　　在亚马逊河南跨境电商高质量发展对接会上，洛阳双彬办公家具有限公司代表洛阳应邀参加圆桌对话。作为发展了十余年的钢制家具外贸企业，双彬公司通过跨境电商平台突出重围，让“洛阳造”走出洛阳，走向世界。亚马逊等平台纷纷表示，将继续深耕洛阳钢制家具等跨境电商产业带，对洛阳企业进行现场辅导等精准化扶持，帮助更多产业带传统企业抓住全球新商机，开拓国际市场，壮大外贸集群，助力外贸产业高质量发展。

　　副市长牛刚参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 朱婉婉)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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