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洛平：破招商“内卷”当练好“内功”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.05.11 08:23

　　行业龙头用行动投下对洛阳的信任票！8日，中航光电基础器件产业园正式在洛龙区落成投产，项目占地211亩，总投资22.69亿元，将以全球营销中心为定位，助力洛阳千亿级光电产业集群建设提速。

　　这何尝不是一种招商引资！中航光电作为国内互连行业龙头，目前年营业收入超过200亿元，16年间资产增幅超21倍。像这样优质的企业，从外面招进来，得付出老大代价，洛龙区主动靠前服务，对接企业需求，将原洛阳亚啤一块长期低效运营的地块，“腾笼换鸟”支持中航光电建设产业园，彰显出独特的招商“内功”！

　　招商引资是做强产业的关键一招。近年来，招商引资“内卷”严重，一个优质项目或企业，可能很多地方都不惜代价争抢，大家“血拼”土地、资源、政策、税收，就算招到了好项目，也是代价巨大。面对“内卷”敢入局不“躺平”，固然值得肯定，但也有地方招商“内卷”变形走样。知道“抢抓风口”，可有的盲目跟风“招商大战”，不能准确把握自己的优势，不会依托龙头招引配套的企业；知道“存量上做增量”，可有的陷入招商误区，宁可不计成本引进外来企业，也不愿用优惠政策支持现有企业增资扩产。说到底，还是“内功”不够深厚。

　　有人说，洛阳产业底子杠杠的，换了别的城市做梦都要笑醒。诚然，洛阳产业有一定基础，更有一大批央企，要规模有规模，要创新有创新，如果我们“功力”不够，不能助力这些好企业在洛阳做优做强，就可能做别人的“盘中餐”，变成别人的“增量”。当年中航锂电总部离开洛阳，教训何其深刻！

　　打破招商“内卷”，更当练好“内功”。练好“产业规划”内功，找准当地的特色优势，科学规划产业赛道，有针对性抢占新赛道，实行产业链精准招商；练好“优化环境”内功，既“无事不扰”又“有求必应”，营造公平、透明、可预期的营商环境；练好“专业技能”内功，做专业的人、干专业的事，真正让一个个优质项目引得来、落得下、发展好。（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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