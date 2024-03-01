洛阳一家书店获评全国年度最美书店

日前，第三届全民阅读大会·年度最美书店发布活动在云南昆明举行，全国53家书店获评年度最美书店，洛阳市新华书店名列其中。

日前，第三届全民阅读大会·年度最美书店发布活动在云南昆明举行，全国53家书店获评年度最美书店，洛阳市新华书店名列其中。

近年来，洛阳市新华书店积极推动门店阅读设施、场景体验和服务体系全面提升，以河洛文化为主脉络，精心设计了展示十三朝古都历史和文化典籍的文化展示墙、古典诗词投影、方言墙等，让读者沉浸式感受洛阳深厚的历史文化底蕴。同时，该书店积极拓展“阅读+”模式，融合咖啡、文创产品、非遗手作等多元业态，并推出沉浸式剧本研学项目，满足读者多元文化消费需求。

据悉，年度最美书店发布活动聚焦实体书店高质量发展，是全民阅读大会的一项重要活动。自2022年以来，该项活动已连续举办3届，共评选出149家年度最美书店，为实体书店数字化、融合化升级，提升可持续发展能力提供了模式借鉴与经验参考，具有较好的示范作用。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 刘青)