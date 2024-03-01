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最新5A级景区品牌传播力百强榜出炉 龙门石窟上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.27 18:42

　　日前，2024年3月全国5A级景区品牌传播力100强榜单发布，龙门石窟景区上榜，位居第52位。

　　5A级景区品牌传播力100强榜单由权威文旅平台迈点研究院发布，主要从搜索指数、点评指数、运营指数、媒体指数等方面，分析景区在移动互联网领域的影响力，为景区制订战略方案、提升品牌形象赋能。

　　近年，洛阳大力发展新文旅产业，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，持续加强与微博、抖音等社交媒体平台合作，着力构建洛阳沉浸式文旅营销矩阵，以年轻视角、多元形式打造文旅品牌，推动景区品牌传播力不断提升。（洛报融媒·洛阳网记者  戚帅华 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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