最新5A级景区品牌传播力百强榜出炉 龙门石窟上榜

日前，2024年3月全国5A级景区品牌传播力100强榜单发布，龙门石窟景区上榜，位居第52位。 日前，2024年3月全国5A级景区品牌传播力100强榜单发布，龙门石窟景区上榜，位居第52位。 5A级景区品牌传播力100强榜单由权威文旅平台迈点研究院发布，主要从搜索指数、点评指数、运营指数、媒体指数等方面，分析景区在移动互联网领域的影响力，为景区制订战略方案、提升品牌形象赋能。 近年，洛阳大力发展新文旅产业，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，持续加强与微博、抖音等社交媒体平台合作，着力构建洛阳沉浸式文旅营销矩阵，以年轻视角、多元形式打造文旅品牌，推动景区品牌传播力不断提升。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）