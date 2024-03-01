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“游泳教练溺亡泳池”事件引发关注 高危运动项目不应成为“极限挑战”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.09 08:36
救生员在泳池边巡逻

　　近日，外地一名游泳教练在训练时意外溺亡的悲剧引发关注。业内人士在接受记者采访时表示，游泳场馆经营方要杜绝麻痹大意，严把从业人员准入门槛，落实各项安全措施，为广大群众营造安全放心的健身环境。

　　事件

　　游泳教练溺亡 悲剧发人深省

　　外地一名25岁的健身馆游泳教练，在进行憋气训练时意外溺亡在泳池中。其间，岸上的一名工作人员在用手机拍视频记录，发现游泳教练沉入水底7分钟后，依然未意识到危险，直到顾客跳入水中救人，工作人员才反应过来。然而，已经错过黄金抢救时间……

　　“人在水里憋气2分钟都可能发生意外，健身房的从业人员却眼看着同事沉底7分钟，这样的悲剧令人痛惜……”洛阳游泳爱好者李鹏飞在该条新闻下留言。

　　“年轻力壮的游泳教练出现意外，需要从两个方面分析。”市游泳协会会长石素玲说，一方面，这个教练是不是由专业机构培训出来的，游泳技能是否过关；另一方面，这个教练在发生意外时，游泳馆的救生员为什么未能及时现身救援。

　　近年，随着全民健身事业的蓬勃发展，游泳这项高危运动项目的专业人才需求旺盛，一些不具备资质的游泳培训机构也进入了市场。此外，一些游泳场馆的经营者，未按要求配足救生员、救生设备，没有严格审核教练和救生员的从业资格，不仅让从业人员“身临险境”，也给广大健身群众埋下安全隐患。

　　石素玲表示，这个惨痛的教训再次提醒广大经营者，安全警钟须长鸣，莫要心存侥幸。

　　走访

　　整体情况良好 个别场馆存隐患

　　随着气温逐渐升高，我市各大游泳场馆近期也迎来客流高峰。作为保障群众安全的重要“防线”，救生员的存在至关重要。近日，记者走访了我市多家游泳场馆，对这些救援保障措施的执行情况进行采访。

　　根据国家体育总局颁布的《经营高危险性体育项目许可管理办法》规定，游泳属于高危运动项目，游泳场馆须按照面积配足救生员和救援设备。

　　记者在走访中发现，绝大多数游泳场馆都配备了充足的救生观望台、救生员及各类救援设施，应急救援能力整体情况良好。不过，也有极少数游泳场馆存在救生员着装不规范，工作期间不够尽责等情况。

　　具体来说，个别游泳场馆的救生员未穿着颜色鲜艳易辨识的工作服，而是以普通工装替代。一些救生员吃午饭或者去洗手间的空当，没有人员及时顶岗，使泳池处于无人监控状态，存在安全风险。

　　位于市体育中心的众联游泳馆是此次走访中管理最为规范的场馆。该馆的每个泳池都有多名身着橙色衣服的救生员巡视。泳池边巡视员和观望台值守人员定时轮岗，避免视觉疲劳产生监控盲区。在其中一个泳道上，几名救生员还在进行防溺水救援演练。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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