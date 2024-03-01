焦洛平高铁汝阳东站具体位置在哪里？汝阳县回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：焦洛平铁路可行性研究报告获得国铁集团和河南省政府批复，确定设立汝阳东站，请问下汝阳东站的具体位置在哪里？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：焦洛平铁路可行性研究报告获得国铁集团和河南省政府批复，确定设立汝阳东站，请问下汝阳东站的具体位置在哪里？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：焦洛平铁路可行性研究报告获得国铁集团和河南省政府批复，确定设立汝阳东站，请问下汝阳东站的具体位置在哪里？
汝阳县回复：焦洛平高铁线路初步过境汝阳9.2公里，从产业集聚区北摖境而过，直接到汝州境内。线路过境汝阳短且没有设站，为此，县委、县政府高度重视，呼南高铁豫西通道汝阳工作专班先后多次向省市发改委、铁办咨询政策；走访汝阳籍铁路专家把脉问诊、指导呼吁；争取国铁集团鉴定中心、发改部等部门对汝阳设站工作的支持；多次邀请铁四院实地现场踏勘等工作。终于在7月焦洛平高铁北京鉴修会上，确定线路走向及站场设置；出龙门站后经伊川、汝阳、汝州接入郑万铁路平顶山西站，在我县新建汝阳东站，站址设在小店镇辖区。
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