洛阳以首店经济激活消费市场“一池春水”

午后在西西弗书店选一本心仪的读物，到鲍师傅来个肉松小贝当茶点，再到“TOP TOY”潮玩梦工厂感受抽盲盒的乐趣……如今，随着多家潮流首店落地洛阳，首店经济成为促进消费提质扩容的“流量密码”。首店经济对洛阳打造国际消费中心城市有何推动作用？如何让首店热度持久？日前，记者进行了走访。

午后在西西弗书店选一本心仪的读物，到鲍师傅来个肉松小贝当茶点，再到“TOP TOY”潮玩梦工厂感受抽盲盒的乐趣……如今，随着多家潮流首店落地洛阳，首店经济成为促进消费提质扩容的“流量密码”。首店经济对洛阳打造国际消费中心城市有何推动作用？如何让首店热度持久？日前，记者进行了走访。

品牌首店为各大商圈引流

“单日营业额超2万元。”昨日，说起五一假期的业绩，中州万达运营主管秦治辉难掩喜悦之情。作为西工区今年引入的首店之一，“TOP TOY”潮玩店五一假期开业首日就取得了不俗的成绩。

无独有偶。11时许，拎着3袋糕点的“跑腿”小哥赵峰急着将糕点送到涧西区顾客手中。“开售半个小时，店铺已经售出50盒肉松小贝。”鲍师傅大卫天地店相关负责人说，作为品牌首店，店铺开业半年多来，热度持续不减。

什么是首店？秦治辉解释道，首店就是代表性品牌在一个区域内开业的第一家门店，其不仅是品牌进军新市场的前哨站，也往往带来商业模式的创新和系列促销活动。引入首店营造首发氛围，打造流量话题吸引消费者，提升整个商圈的客流和消费……这就是首店经济的魅力。

引入品牌首店作为各大商圈引流创新、保持竞争优势、打造新业态的有效手段，近年，我市大力发展首店经济、首发经济，进驻我市的品牌首店正多点开花。截至目前，我市引入各类品牌2000余个。

城市与品牌的“双向奔赴”

“首店的发展需要有土壤，想要它从种子长成大树，得给足滋养，这就需要多方支持。”市商务局相关负责人表示，近年，我市大力发展首店经济、首发经济，对于进驻我市的各品牌首店均给予10万元的补助。

此前，洛龙区在全市率先发布《关于支持首店经济发展的九条意见》，引入知名品牌首店进驻，最高给予200万元支持。其中，对知名品牌首店在区内开展具有国际国内影响力的大型新品首发首秀活动的，按照活动的场租、展场搭建等总费用的30%，给予最高50万元资金补贴，提升消费品质，集聚城市人气，推动洛阳消费迈向高端化、国际化。

因为看好洛阳，各类首店纷至沓来。

去年，西工区丹尼斯大卫天地开业，引入品牌405个，首店87个，其中鲍师傅、鬼冢虎等品牌一经亮相就收获了一众粉丝。

今年，正在改造的上海市场步行街，已与多家品牌达成合作协议，对接品牌600余个，首店品牌占比60%；与Tims天好咖啡、福星现场、Folive Park、Folive Fashion Lab、绿树电竞、Lion Park酒吧等品牌达成意向。

对“青年友好”的洛阳来说，引进品牌首店，不仅能引领消费潮流，也能提升城市时尚度和对青年的吸引力，发展首店经济效应巨大。据统计，去年，我市引进喜茶等知名品牌首店27家；通过首店带动，去年社会消费品零售总额总量位居全省第二。

如何推动首店成为“常青店”

一个知名品牌选择落户一座城市，看中的往往是城市良好的营商环境、青春洋溢的商业活力及巨大的消费潜力，也说明这座城市具备品牌发展所需的烟火气息和巨大流量。

如何把首店经济的火烧得更旺些？市商务局相关负责人表示，洛阳日前获得河南省特色商业街区建设首批专项资金1500万元，为街区品牌建设再添动力的同时，也促进各类优质品牌“百花齐放”。

“发展本土品牌，让更多本土品牌首店走出去。”谈及如何推动首店成为“常青店”，河南科技大学商学院教授席升阳说，发展首店不能光比数量，还要看首店能级、业态结构和创新模式，要看其能否通过商业模式创新、技术创新、产品创新来培育消费增长新动能；另外，还要重塑品牌记忆点，以“出新”来“推陈”，扶持更多的本土品牌、新品牌形成影响力，探索建立本土品牌孵化体系，帮助优质本土品牌积极开拓外部市场，助力洛阳国际消费中心城市建设。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨 文/图）