46项“洛阳制造”榜上有名 洛阳省级绿色制造名单有望“大扩容”

记者从市工信局获悉，近日2024年度省级绿色制造名单公示，46项“洛阳制造”榜上有名。 记者从市工信局获悉，近日2024年度省级绿色制造名单公示，46项“洛阳制造”榜上有名。 其中，一拖股份、中航光电、新强联等40家企业通过省级绿色工厂评审，宜阳县先进制造业开发区、孟津区先进制造业开发区通过省级绿色工业园区评审，洛阳铝加工、涧光特装、洛阳格力等3家企业通过省级绿色供应链管理企业评审，通达电缆A类耐火电力电缆通过省级绿色设计产品评审。 绿色制造名单以绿色设计产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链管理企业建设为纽带，支撑起绿色制造的“基本面”。通过动态管理，当前全市共有省级绿色工厂24家、绿色供应链管理企业2家、绿色工业园区1个、绿色设计产品4项。 “如最终入选，我市省级绿色制造名单将从31项扩容至77项，实现大幅度增长，为全市推进绿色制造升级提供强大动力。”市工信局相关负责人表示。 绿色是高质量发展的底色。结合加快实施新一轮“三大改造”，后续我市将积极推动绿色化改造提标示范，分行业开展节能降碳监测诊断，深入实施绿色制造工程，完善绿色制造服务体系，加快绿色技术应用推广，构建覆盖全产业链和产品全生命周期的绿色制造体系，为推动工业稳步碳达峰提供有力支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 金东浩 李磊)