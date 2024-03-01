开创智能化作业新模式！国际首套矿用重载智能机械手洛阳造

7日，记者从中信重工获悉，由该企业自主研发的国际首套矿用重载智能机械手与衬板换装系统应用项目通过河南省科技成果鉴定。该项目整体技术达到国际先进水平，为矿山装备智能化升级提供了“洛阳方案”。

7日，记者从中信重工获悉，由该企业自主研发的国际首套矿用重载智能机械手与衬板换装系统应用项目通过河南省科技成果鉴定。该项目整体技术达到国际先进水平，为矿山装备智能化升级提供了“洛阳方案”。

重载智能机械手主要应用于工业领域中的重型工件搬运、装配及重型装备的维护作业等方面，是行业智能化升级的“关键一招”。

作为具有全球竞争力的先进装备制造企业，近年来，中信重工依托其牵头承担的科技部国家重点研发计划“液压重载机械臂关键技术研究与应用验证”项目，在矿用重载智能机械手领域连战连捷：成功研制国内抓取能力最大、悬臂行程最长的七轴重载液压机械臂；突破刚柔耦合液压重载机械臂设计与建模、高精度重复定位等关键技术，填补行业空白；高精度大负载特种机器人“卡脖子”技术通过科技部项目绩效评价。

“此次通过鉴定的新一代七自由度矿用重载智能机械手，在创下国际首套矿用重载智能机械手与衬板换装系统应用纪录的同时，还开创了‘自主控制+人机交互’作业新模式，使磨机运转率提升为92%以上。”中信重工相关负责人介绍。

记者在采访中了解到，矿用重载智能机械手主要由行走车体总成、伸缩大臂总成、小臂总成、腕部总成、液压系统、电气控制系统等部分组成，主要应用于矿山领域磨机衬板的更换，实现磨机内新旧衬板的运输及安装。

中信重工液压重载机械臂项目研发创新团队相关负责人介绍，智能视觉技术、工程操控技术及抓取视觉辅助等“高精尖”技术的加持，使新一代机械手操作简单、方便，大大减轻人力劳动强度，提高了机械手衬板抓取效率，犹如赋予工人一只灵巧的“巨人之手”。

在新一代矿用重载智能机械手项目成果鉴定会上，鉴定委员会认为：项目系统复杂，技术难度大，在重载智能机械手关键技术研究方面创新性强，具有独立自主知识产权，整体技术达到国际先进水平。其中，高精度液压关节非线性伺服控制技术和结构光视觉伺服自主控制方法达到国际领先水平，代表了国家工业重载机器人领域科学研究的超高水平。

科技创新是新质生产力的核心驱动力。中信重工相关负责人表示，将紧跟新质生产力发展趋势，加快技术创新步伐，持续增强自主创新能力，突破更多“卡脖子”技术，为国家高端自主装备自立自强提供更多“洛阳智慧”、贡献更大“洛阳力量”。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)