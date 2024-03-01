注意！今明两天洛阳部分地区有阵雨或雷阵雨

今日洛阳多云间晴天，南部山区局部有阵雨或雷阵雨，偏南风2级～3级，气温17℃～28℃。

近日，天气持续晴好，正午时分，天气较热，有几分夏天的感觉。

省气象台预计，今、明两天，我省有分散性阵雨天气，其中明天，全省多地将陆续出现阵雨、雷阵雨，降雨时还可能伴有雷暴大风、短时强降水、冰雹等强对流天气。未来3天，我省风力较大，有6级到7级阵风，大家需要注意防范大风的不利影响。虽然阵雨偶有“光顾”，但升温的势头不减。

市气象台根据最新气象资料分析，今、明两天，受弱西南气流影响，我市部分地区有阵雨或雷阵雨天气。其他时段天气晴好，气温较高。

最近几天天气预报

●今日：多云间晴天，南部山区局部有阵雨或雷阵雨，偏南风2级～3级，气温17℃～28℃。

●明日：多云间阴天，部分地区转阵雨或雷阵雨，偏南风3级左右，气温17℃～30℃。

●11日(周六)：多云到晴天，偏北风3级～4级，气温19℃～29℃。

●12日(周日)：晴天间多云，气温16℃～31℃。

●13日(周一)：晴天间多云，气温16℃～31℃。

●14日(周二)：晴天到多云，气温17℃～32℃。

●15日(周三)：晴天间多云，气温18℃～32℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）