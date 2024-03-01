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一女子以租民宿为幌盗窃家电 作案多起终落网
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.09 08:41

　　眼下，我市文旅市场火爆，带动了民宿租赁热。近日，一名女子打着租住民宿的幌子，盗窃民宿里的家电，最终被民警抓获。

　　4月中旬的一天，西工公安分局王城路派出所接到一起辖区群众报警，称一民宿的空调被盗。执勤民警张冰洋和同事见到报警者朱女士后得知，今年3月，一名汤姓女子租住她家的民宿，对方称要长期租住，不过要按天支付房费。

　　“起初，汤某还能准时支付房费，后来以各种理由推托。”张冰洋说，朱女士感觉不对劲儿，到民宿查看情况，发现屋里并没有住人的痕迹，1台柜式空调和3台挂式空调不见踪影。这4台空调是朱女士两个月前购买的，总价值1.2万元。朱女士怀疑是汤某所为，以协商房费的名义与汤某见了面，然后报警求助。

　　经审讯，汤某对盗窃空调的犯罪事实供认不讳。汤某交代，最近她手头紧，打起了盗窃民宿家电的主意。她并没有在民宿居住，而是直接在网上寻找收购二手家电的商贩上门收购，以5000多元的价格将4台空调卖掉。汤某使用此类手法先后在老城区、西工区作案多起，将多家民宿里的空调、冰箱等家电低价变卖。

　　目前，公安机关已将朱女士的被盗空调全部追回，汤某被采取刑事强制措施。办案民警提醒，一定要按照规定验证租客的真实身份，登记其姓名、联系方式等基本信息，发现财物被盗要及时拨打110报警。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张国锋）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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