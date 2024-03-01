江凌与中国出版集团总经理常勃举行工作会谈

27日，市委书记江凌与来洛考察的中国出版集团总经理常勃一行举行工作会谈，双方围绕深化文化推广合作事宜进行深入交流。

27日，市委书记江凌与来洛考察的中国出版集团总经理常勃一行举行工作会谈，双方围绕深化文化推广合作事宜进行深入交流。

双方一致认为，洛阳是十三朝古都，历史源远流长、文化底蕴深厚。中国出版集团是出版“国家队”，拥有一批知名的文化机构和品牌。洛阳和中国出版集团深化在文化推广领域合作，潜力和空间巨大。双方将创新思维理念，加强组织策划，进一步聚焦洛阳有特色、有优势的文化领域，发挥中国出版集团品牌、资源和渠道优势，找准合作契合点、突破点，推出更多有较强传播力的精品力作，激活洛阳艺术品交流交易市场，更好助力讲好洛阳故事、传播洛阳声音，为传承中华优秀传统文化、不断增强文化自信作出更大贡献。

中国出版集团党组成员、中国出版传媒股份有限公司总经理茅院生，市领导王军、徐超文等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)