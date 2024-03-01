洛阳新强联选准风口赛道 实现跨越式发展

5年时间，从只有一间厂房的“乡镇工厂”成长为高端轴承行业“头部企业”，营业收入、净利润、总资产规模分别增长339%、275%、856%……创造这一“传奇”的是洛阳新强联回转支承股份有限公司。

5年时间，从只有一间厂房的“乡镇工厂”成长为高端轴承行业“头部企业”，营业收入、净利润、总资产规模分别增长339%、275%、856%……创造这一“传奇”的是洛阳新强联回转支承股份有限公司。

“项目建设一天不停，订单已经排满全年，生产设备火力全开。”企业负责人话语中带着从容，“选准行业赛道产业风口、登陆资本市场，是新强联取得成功的关键所在。”

近年来，新强联紧紧把握发展机遇，围绕轴承全产业链，通过扩大产能规模、设备改造升级、产业链布局等举措，积极向新能源产业风口转型布局，多项产品通过国内外权威机构认证，技术达到国际领先水平，在填补国内空白、实现进口替代的同时，实现自身跨越式发展。

该企业还积极开展技术创新和高端一体化全产业链建设，加快推进高端化、智能化、绿色化改造，提升高端产品产能和产业化应用规模，持续优化产品结构和高附加值产品供给；实施海上风电和产品出海“两海”战略，持续抢滩海外市场，打造新的增长点。

该企业负责人表示，下一步，将持续抢抓风口产业发展机遇，大力推动科技创新和产业升级，致力打造高端一体化装备产业链，为洛阳高端轴承产业链高质量发展注入新活力、强动能。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 陈曦 文/图）