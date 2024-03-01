26日至27日，全市产业发展观摩暨推进会召开，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实中央和省委省政府部署要求，观摩交流产业发展工作，动员全市上下进一步统一思想、坚定信心，凝心聚力抓产业，加快建设现代化产业体系，为推进现代化洛阳建设提供坚实支撑。

全市产业发展观摩暨推进会召开

凝心聚力抓产业

加快建设现代化产业体系

江凌讲话 徐衣显主持 杨骁、李保国参加

26日至27日，全市产业发展观摩暨推进会召开，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实中央和省委省政府部署要求，观摩交流产业发展工作，动员全市上下进一步统一思想、坚定信心，凝心聚力抓产业，加快建设现代化产业体系，为推进现代化洛阳建设提供坚实支撑。

26日下午，市委书记江凌、市长徐衣显带领观摩组，先后深入洛龙区、孟津区和偃师区，实地考察中航光电高端光电子器件产业园、洛轴科技汽车轮毂单元全工序智能生产线、宏联新能源锂电池负极材料前驱体项目、中硅高科电子信息材料转型升级项目、优箔金属材料电池箔生产项目、力锋科技智能装备生产基地等6个具有标志性、支撑性、引领性重大产业项目。大家边看边议，一致认为，今天的产业投入，就是明天的效益产出，也是未来发展的增长点。随着一批重大产业项目加快建设和投产达效，洛阳产业格局正在加快重塑，必将为加快形成新质生产力、推动高质量发展注入强劲动能。

27日上午，全市产业发展推进会召开。江凌出席会议并讲话，徐衣显主持，杨骁、李保国等参加。

江凌在讲话中指出，习近平总书记高度重视现代化产业体系建设，作出一系列重要论述，为我们推进产业发展提供了根本遵循。各地各部门要进一步统一思想，深刻认识加快建设以先进制造业为骨干支撑的现代化产业体系的重大意义，下大力气做大做强先进制造业；深刻认识抓产业发展对经济增长的拉动规律，增强信心、保持定力，通过做强产业支撑现代化洛阳建设；深刻认识产业投资取向正由以成本型的产业转移向创新型的企业扩张转变，改进抓产业的方法，不断提升抓产业的能力水平，着力实现产业强市、文旅富民。

江凌强调，要认清产业发展大环境。当前，产业发展呈现出企业投资意愿不强、行业企业分化明显、集群发展态势突出、招商引资竞争激烈等特点。要把准大局大势，把工作抓到点子上。高度重视有投资能力和投资意愿的优质企业，多措并举提振投资信心。把握行业分化趋势，保持清醒头脑，选准产业赛道，既精准招引风口产业项目，又帮助支持有条件的企业在行业洗牌中脱颖而出。强化集群思维，推动产业集群发展、链式发展，加快形成集群效应。优化招商引资策略，既注重提高招商精准度和实效性，又注重支持存量企业发展，更加精准有效地推动产业高质量发展。

江凌强调，要把准产业发展着力点。高度重视抢占产业发展新赛道，重点发展“四新一装备”等有前景、有优势的风口产业。各县区要立足本地实际，科学确定产业定位，大力发展各具特色的县域经济。高度重视在优质存量上做增量，认真梳理产业规模大、创新能力强、增长潜力好的企业，用抓招商引资的政策力度，支持企业增资扩产，加快与风口关联、向风口转型。高度重视依托龙头企业延链补链，在做大做强龙头的基础上，聚焦产业链关键环，精准招引产业链配套企业，加快打造有竞争力的产业集群。高度重视企业“三大改造”，强化政策支持，做好金融保障，充分调动企业家积极性，尽快实现规上工业企业研发活动和数字化转型全覆盖，提升产业高端化、智能化、绿色化发展水平。高度重视科技型中小企业发展，大力实施高成长性企业提质倍增计划，建好用好智慧岛、科技产业社区等培育孵化平台，推动形成科技型中小企业“铺天盖地”的良好发展态势。高度重视发展新文旅产业，把准文旅产业由观光型产业向创意型产业、体验型产业、互联网经济转型趋势，强化互联网思维，着力打造“1+3”高品质古都文化体验区，丰富体验场景，保持文旅热度，持续巩固和增强洛阳文旅影响力竞争力，加快实现文旅文创成支柱。

江凌强调，要提升产业发展领导力。各级领导干部要把主要精力放在抓产业上，坚持以上率下，带头研究产业，扎实开展“万人助万企”活动和重点项目建设大攻坚行动，深入企业解决实际困难，盯紧抓牢关键项目和重点企业，做到真懂产业、善抓产业，有力推动产业发展和项目建设取得更大成效。要大力推动开发区提质增效，持续深化开发区“三化三制”改革，下决心推动产业“腾笼换鸟”，完善功能配套，推进产城融合，充分发挥开发区主阵地、主战场、主引擎作用。要大力抓好营商环境建设，进一步转变思维理念，强化“政府部门围着企业转”的意识，加快推进市场化改革，大力弘扬契约精神，积极培育产业生态，着力营造更有效率、更加公平的市场环境。

会议通报了全市产业发展情况，部署了下步重点工作。洛龙区、孟津区、汝阳县、新强联、中超新材等县区和企业代表作了发言。

王军、祁建峰、张玉杰、王森、韩治群、陈功等在洛市级领导，各县区、市直有关部门和重点企业负责同志等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭学锋 陈曦）