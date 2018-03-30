青年志愿者誓师 助力牡丹文化节

第36届中国洛阳牡丹文化节世界古都论坛将于20日至21日举办。3日上午，来自河南科技大学、洛阳理工学院和洛阳师范学院的100名青年志愿者，在洛阳理工学院王城校区集中宣誓，并接受了河洛文化、志愿服务礼仪等培训。
第36届中国洛阳牡丹文化节世界古都论坛将于20日至21日举办。3日上午，来自河南科技大学、洛阳理工学院和洛阳师范学院的100名青年志愿者，在洛阳理工学院王城校区集中宣誓，并接受了河洛文化、志愿服务礼仪等培训。在团市委等部门组织下，这些志愿者将为世界古都论坛提供咨询引导、秩序维护等志愿服务。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 秦卫红摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605