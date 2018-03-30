青年志愿者誓师 助力牡丹文化节

第36届中国洛阳牡丹文化节世界古都论坛将于20日至21日举办。3日上午，来自河南科技大学、洛阳理工学院和洛阳师范学院的100名青年志愿者，在洛阳理工学院王城校区集中宣誓，并接受了河洛文化、志愿服务礼仪等培训。

第36届中国洛阳牡丹文化节世界古都论坛将于20日至21日举办。3日上午，来自河南科技大学、洛阳理工学院和洛阳师范学院的100名青年志愿者，在洛阳理工学院王城校区集中宣誓，并接受了河洛文化、志愿服务礼仪等培训。在团市委等部门组织下，这些志愿者将为世界古都论坛提供咨询引导、秩序维护等志愿服务。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 秦卫红摄）