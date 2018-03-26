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今年牡丹文化节开幕式4月10日晚在定鼎门遗址广场举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-08 08:12

　　核心提示

　　昨日，在隋唐洛阳城定鼎门遗址广场(简称定鼎门遗址广场)的舞台上，数十名舞姿动人的表演者正在进行紧张排练，他们手中挥舞着的巨幅绸带宛若运河中流动的水波……

　　一座城、一朵花，解读“最早的中国”，演绎花开新时代。4月10日20时，第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式将在定鼎门遗址广场举行。届时，一台极具艺术价值和舞台效果的演出将在这里呈现给观众。>>>>专题

　　1 开幕式场面恢宏与洛阳厚重历史文化相契合

　　整场开幕式表演预计60分钟，分为《花开新时代》《解读二里头》《隋唐洛阳城》《洛阳新作为》和《迈进新征程》五大篇章。

　　开幕式总导演林振宇表示，隋唐洛阳城定鼎门是我国沿用时间最长的都城城门，隋唐洛阳城定鼎门遗址是世界文化遗产丝绸之路的遗址之一。第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式选在这里举行，不仅场面恢宏，还与洛阳厚重的历史文化相契合。

　　“整场开幕式演出将以隋唐洛阳城定鼎门为背景，结合舞蹈、合唱等表演形式，为世人展现隋唐洛阳城国家历史文化公园的美，演绎新时代古都风貌。”林振宇说，其间，还将融合“一带一路”、大运河、博物馆之都等主题。

　　2 五大篇章，本土演员演绎洛阳古今

　　与往年不同，今年牡丹文化节开幕式表演将以本土演员为主，洛阳人演绎洛城故事，为国内外游人讲述“最早的中国”，展现隋唐洛阳城盛景和新时代洛阳风貌。

　　●第一篇章

　　《花开新时代》

　　在《牡丹之歌》的旋律中，以大型歌舞展示牡丹盛开、春回大地、万物竞发的场面。整个节目将如同滚滚春雷，体现人们迎接新时代到来的豪迈情怀。

　　●第二篇章

　　《解读二里头》

　　2017年6月，备受关注的二里头遗址博物馆奠基，意味着将有更多人从这里了解源远流长的河洛文明，认识“最早的中国”。该篇章以二里头遗址博物馆为主线，资深朗诵艺术家将用浑厚的嗓音将“最早的中国”娓娓道来。

　　●第三篇章

　　《隋唐洛阳城》

　　本篇章将以情景歌舞剧形式，再现隋唐洛阳城营建和大运河开凿等恢宏场景。

　　在华丽的舞台背景下，一群现代考古工作者在挖掘中，追寻隋唐洛阳城营建奥秘，他们将与隋代杰出的建筑大师宇文恺及建造隋唐洛阳城的工匠们，开展一场跨越时空的对话。

　　一边是现代探索者，一边是古代工匠，他们的相遇，将为大家揭开隋唐洛阳城和大运河的建造传奇。

　　●第四篇章

　　《洛阳新作为》

　　情景歌舞剧《千年之约》结合视频、投影等，向大家展示隋唐洛阳城国家历史文化公园的建设蓝图。

　　●第五篇章

　　《迈进新征程》

　　“沧海云帆，梦圆东方，壮丽航程，万千气象，日出大海，霞光万丈，每一天都和你迎接崭新的阳光，乘风远航，不忘初心……”本篇章将在慷慨激昂的《壮丽航程》歌曲合唱及舞蹈中缓缓上演，并为整场开幕式演出画上完美句号。

　　3 大型台阶式可开合车台，营造极佳视觉效果

　　截至目前，今年牡丹文化节开幕式现场的基础设施已搭建完毕，26台投影仪也全部安装到位。其中，最值得一提的是以隋唐洛阳城定鼎门遗址为背景搭建的带有LED屏幕的大型台阶式可开合车台。

　　林振宇表示，整个舞台布景将结合博物馆和城墙发掘现场等元素，力求与舞台背后的隋唐洛阳城定鼎门遗址建筑浑然一体。整个舞台由一个长方形平台和一组高30米、宽9米的大型台阶共同组成。其中，台阶部分舞台为可开合车台，每一级台阶的立面均安装有LED屏幕。开场时，台阶打开，将隋唐洛阳城定鼎门遗址的全貌展现出来。在第三篇章开始后，台阶将缓缓闭合，营造出踏着台阶可登上隋唐洛阳城定鼎门的视觉效果。（洛阳晚报记者 李雨璐 实习生 段婉璐）
[ 责任编辑：史戎戎]
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