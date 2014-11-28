洛阳最新临时停车路段分布来了！牡丹文化节期间小车5元/次

洛阳四月花事浓，出游时如何停车？这份停车攻略您收好。今日，市停车办发布第36届中国洛阳牡丹文化节临时停车场设置情况，涉及龙门石窟、关林、白马寺、洛邑古城等16个热门景区。 洛阳网讯 洛阳四月花事浓，出游时如何停车？这份停车攻略您收好。今日，市停车办发布第36届中国洛阳牡丹文化节临时停车场设置情况，涉及龙门石窟、关林、白马寺、洛邑古城等16个热门景区。 今年牡丹文化节期间，洛阳城市区各景点周边共备停车位21370个。4月1日至5月5日，对经市停车办批准设立的景点周边停车场(点)收费实行临时价格，临时价格依照洛发改收费【2018】3号文件执行，即：小型车辆5元/次、中型车辆10元/次、大型车辆20元/次。5月6日起，临时停车路段和停车场恢复正常管理。其中，白马寺、龙门、关林停车场收费标准不分节假日，仍按市发改委《关于重新核定游览参观点门票和相关服务价格的通知》(洛发改收费〔2008〕29号)执行，即小型车辆10元/次、中型车辆15元/次、大型车辆20元/次。据了解，牡丹文化节期间，临时停车场将设置统一的临时停车收费公示牌，执行“四统一”规定，即：统一培训，佩戴培训合格证上岗；统一停车服务发票管理；统一临时停车服务人员着装；统一设置收费公示牌。如遇超标准收费可持有效票据拨打物价部门投诉热线12358。（见习记者 谢娜娜 通讯员 张晓峰）