洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

第36届中国洛阳牡丹文化节赏花活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-02 08:21

昨日，中国国花园牡丹成片盛开 记者 刘冰 摄

　　昨日上午，第36届中国洛阳牡丹文化节赏花启动、《丝路花都(第四组)》邮票发行暨“万人拍牡丹”开镜仪式在中国国花园举行，我市各牡丹观赏园赏花游园活动拉开帷幕。

　　自1983年以来，我市已成功举办35届牡丹文化节，其品牌形象日益凸显。今年的牡丹文化节，我市按照“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的办节宗旨，从调控牡丹花期、完善功能设施、丰富文化活动、提升优质服务等方面入手，打造宜人赏花环境，提供优质游园服务，让四海宾朋高兴而来、满意而归。

赏花启动仪式在中国国花园举行，市民身着旗袍与牡丹合影 记者 张怡熙 摄

　　今年牡丹文化节，我市进一步加大惠民力度，在完善“旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策基础上，新推出“文化消费有补贴”政策。其中，牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园实行免费入园赏花政策；王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园实行优惠票价，门票价格低至10元和30元(法定节假日及周六、周日)。

游客流连花海 记者 张怡熙 摄

　　目前，全市各牡丹观赏园的人工调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期的早开牡丹品种陆续开放。今年牡丹文化节期间，我市各牡丹观赏园推出多种精彩活动，丰富游客游园体验。其中，王城公园将举办精品牡丹观赏、“王城之春”第十届国际牡丹插花花艺展等活动；中国国花园将举办第36届中国洛阳牡丹文化节中国国花园游园会文艺演出、“一朵牡丹”茶艺展示等活动；隋唐城遗址植物园将举办大型情景剧《武则天游春》等活动；国际牡丹园将举办牡丹航天育种科技展、首届洛阳“克隆牡丹展”等活动。

　　在启动仪式上，《丝路花都(第四组)》邮票同时发行。该邮票延续前三组的设计理念，在方寸之间，诠释洛阳经济的繁荣昌盛，凸显洛阳在丝绸之路历史上的神韵。同时发行的《丝路花都》系列邮票珍藏册，将丝绸之路中国段的洛阳遗址、景区、文物等元素与邮票相结合，续写古都辉煌。

在中国国花园，游客赏牡丹 记者 张怡熙 摄

　　今年的“万人拍牡丹”开镜仪式同时拉开了首届中国洛阳国际摄影大展的序幕。今年年底前，凡来洛旅游的国内外游客在洛阳拍摄的城市建设、乡村发展、自然风光、风土人情、历史文化、博物馆之都等方面题材的摄影作品均可投稿参赛。

　　中国摄影家协会副主席、河南省摄影家协会主席刘鲁豫，河南省邮资票品管理局局长胡庆魁，市领导杨炳旭、王琰君等参加启动仪式。(洛阳日报记者 戚帅华 孟山 通讯员 陈肖晓)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]跳拉丁舞会导致儿童性早熟？儿科主任发话了
  • ·[健康]春节前的6个焦炸丸下肚，老太太吐得走不成路！
  • ·[健康]为什么阴道炎总是在春季潮湿天气滋生？
    		•
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
        拥有幸福美满的家庭，是世间男女的心愿，离异人士一样渴望拥有幸福婚姻，只不过，他们在这条路上走得更加坎...
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
  • ·洛阳八旬老人自学成才 “变废为宝”送邻里
  • ·以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市各牡丹观赏园赏花游园活动拉开帷幕
  • 宁洛高速新区站恢复通车
  • 第36届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪...
  • 隋唐城遗址植物园：牡丹盛开 喜迎客来
  • 洛阳东汉帝陵考古获重要发现 填补我...
  • 洛阳街头牡丹露娇容
  • 西苑公园：大田牡丹已绽放
  • 自4月10日起全国铁路运行图调整 20余...
  • 4月2日洛阳牡丹花情预报：早开牡丹品...
  • 洛阳市民之家昨日正式启用
    		•
    百姓呼声
    洛河洛神浦橡胶坝海鳗出现水毁，暂无法蓄水
    洛阳市对光伏发电有什么样的补贴政策？
    精彩图片
    洛阳国际牡丹园明日开...
    一周图片精选 览尽洛城...
    洛阳四大高颜值公交线...
    洛阳解放初期经济如何...
    精彩热帖

    市内路边皆牡丹

    芳容关不住

    牡丹文化节赏花仪式

    郁金香花园
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605