第36届中国洛阳牡丹文化节赏花活动启动

昨日上午，第36届中国洛阳牡丹文化节赏花启动、《丝路花都(第四组)》邮票发行暨“万人拍牡丹”开镜仪式在中国国花园举行，我市各牡丹观赏园赏花游园活动拉开帷幕。

昨日，中国国花园牡丹成片盛开 记者 刘冰 摄

昨日上午，第36届中国洛阳牡丹文化节赏花启动、《丝路花都(第四组)》邮票发行暨“万人拍牡丹”开镜仪式在中国国花园举行，我市各牡丹观赏园赏花游园活动拉开帷幕。

自1983年以来，我市已成功举办35届牡丹文化节，其品牌形象日益凸显。今年的牡丹文化节，我市按照“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的办节宗旨，从调控牡丹花期、完善功能设施、丰富文化活动、提升优质服务等方面入手，打造宜人赏花环境，提供优质游园服务，让四海宾朋高兴而来、满意而归。

赏花启动仪式在中国国花园举行，市民身着旗袍与牡丹合影 记者 张怡熙 摄

今年牡丹文化节，我市进一步加大惠民力度，在完善“旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策基础上，新推出“文化消费有补贴”政策。其中，牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园实行免费入园赏花政策；王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园实行优惠票价，门票价格低至10元和30元(法定节假日及周六、周日)。

游客流连花海 记者 张怡熙 摄

目前，全市各牡丹观赏园的人工调控花期牡丹进入盛花期，露地自然花期的早开牡丹品种陆续开放。今年牡丹文化节期间，我市各牡丹观赏园推出多种精彩活动，丰富游客游园体验。其中，王城公园将举办精品牡丹观赏、“王城之春”第十届国际牡丹插花花艺展等活动；中国国花园将举办第36届中国洛阳牡丹文化节中国国花园游园会文艺演出、“一朵牡丹”茶艺展示等活动；隋唐城遗址植物园将举办大型情景剧《武则天游春》等活动；国际牡丹园将举办牡丹航天育种科技展、首届洛阳“克隆牡丹展”等活动。

在启动仪式上，《丝路花都(第四组)》邮票同时发行。该邮票延续前三组的设计理念，在方寸之间，诠释洛阳经济的繁荣昌盛，凸显洛阳在丝绸之路历史上的神韵。同时发行的《丝路花都》系列邮票珍藏册，将丝绸之路中国段的洛阳遗址、景区、文物等元素与邮票相结合，续写古都辉煌。

在中国国花园，游客赏牡丹 记者 张怡熙 摄

今年的“万人拍牡丹”开镜仪式同时拉开了首届中国洛阳国际摄影大展的序幕。今年年底前，凡来洛旅游的国内外游客在洛阳拍摄的城市建设、乡村发展、自然风光、风土人情、历史文化、博物馆之都等方面题材的摄影作品均可投稿参赛。

中国摄影家协会副主席、河南省摄影家协会主席刘鲁豫，河南省邮资票品管理局局长胡庆魁，市领导杨炳旭、王琰君等参加启动仪式。(洛阳日报记者 戚帅华 孟山 通讯员 陈肖晓)