洛阳旅游年票办理指南 牡丹文化节期间可正常使用

近日不少市民反映，洛阳旅游年票无法线上续费了，这是咋回事？记者咨询洛阳旅游年票管理办公室了解到，目前我市旅游年票管理系统正在进行升级，预计5月初恢复正常。在此期间，需要续费的市民及游客，可持本人旅游年票至各代售点进行续费。值得提醒，年票续费在第五日生效，计划出游的市民及游客请提前办理。

洛阳网讯 近日不少市民反映，洛阳旅游年票无法线上续费了，这是咋回事？记者咨询洛阳旅游年票管理办公室了解到，目前我市旅游年票管理系统正在进行升级，预计5月初恢复正常。在此期间，需要续费的市民及游客，可持本人旅游年票至各代售点进行续费。值得提醒，年票续费在第五日生效，计划出游的市民及游客请提前办理。

据了解，我市日前公布了第36届中国洛阳牡丹文化节系列惠民政策，其中，4月1日——5月5日，持洛阳旅游年票至王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园，可走园区年票专用通道赏花。除此之外，牡丹文化节期间持洛阳旅游年票至年票旅游景点均可正常使用。

如果您近期打算办理年票，不妨看看这份洛阳旅游年票办理指南。

洛阳市民

洛阳市户籍人员(含县区)，持居民身份证原件，可到各年票发售点办理。

在洛大学生

在洛大中专院校(国家承认学历，经教育部门备案的正规院校)凭本市学生证以及身份证原件，可到各年票发售点办理。

非洛居民

非洛阳市户籍人员在洛阳长期工作、学习或居住一年以上时间，满足下列条件之一，方可办理。

1.在洛阳的事业单位、政府机关或国有企业工作，可开具单位证明，并复印一份，本人带上证明以及身份证到指定代售点进行办理。

2.在洛阳长期居住的，可到所居住地街道办事处开具长期居住证明，并复印一份，本人带上证明以及身份证原件到指定代售点进行办理。

3.办理洛阳居住证，居住证是有效期之内的，本人可直接携带暂住证以及身份证原件到指定代售点办理。

值得注意，在您选择代售点时，不妨登录洛阳旅游年票官网站查询代售网点，外地户口需到指定代售点办理。

据了解，洛阳旅游年票每张60元，有效期为一年，包含牡丹文化节期间和节假日。办理时需在授权网点现场办理，采集信息、录入指纹。办理成功后第五日生效，仅限本人使用。

目前，洛阳旅游年票包含38家景区，其中含皇城相府生态农业区、晋城九女仙湖、焦作青天河等三个外市景区。持有者在年票有效期内，可不限次数到旅游年票景区(点)参观、游览(每个景区每天限用一次)。值得提醒的是，旅游年票仅含景区(点)第一门票，不包含园中园、景区内娱乐设施及讲解、导游、索道等其他收费项目。（见习记者 谢娜娜）