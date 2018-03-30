克隆牡丹将在今年牡丹文化节期间首次面向公众展示

今年牡丹文化节期间，由河南科技大学与国际牡丹园联合研究攻关的克隆牡丹，将首次面向公众展示。

今年牡丹文化节期间，由河南科技大学与国际牡丹园联合研究攻关的克隆牡丹，将首次面向公众展示。（>>>>专题）

本月中旬开花，花期约1周

记者近日来到国际牡丹园，株高齐腰的克隆牡丹已吐出花蕾，进入平桃期；从外观来看，除枝叶没有周边常规牡丹茂盛以外，其他几乎无异。专家解释，这些牡丹苗移栽后需要一年至两年的恢复期。

此次对外公开展示的克隆牡丹，是由河南科技大学与国际牡丹园联合研究攻关的，共计125株，品种为洛阳红，株龄约10年。 “当年刚培育出的小苗仅8厘米至10厘米高，经多年养护，到2017年，已长成1米高的大龄苗。去年秋季，从试验田移栽到国际牡丹园的大田中，预计本月中旬开放，花期约1周。”国际牡丹园高级工程师霍志鹏说。

曾获省市科技进步奖

克隆牡丹技术也叫组织培养技术，即在人为创造的无菌条件下，将生活的离体器官(如根、茎、叶、茎段、原生质体)、组织或细胞置于培养基内，并放在适宜的环境中，进行连续培养以获得细胞、组织或个体。

河南科技大学教授孔祥生介绍，在培养基中需要通过人工诱导的方式，为牡丹某个组织补充植物激素、湿度、光照等，诱导其生长出根、茎、叶等。待其长成完整的牡丹幼苗，移栽至盆中，放入温室中进行为期20天至25天的炼苗。幼苗度过适应期后，可移栽至大田中。

据了解，早在2008年，“洛阳牡丹花期控制技术研究及产业开发”项目获得河南省科技进步二等奖、洛阳市科技进步一等奖，其中，牡丹组织培养快繁技术(克隆牡丹)是该项目的子项目之一。

助推牡丹产业发展

牡丹克隆技术对高档、珍稀牡丹品种的快速繁育和牡丹转基因具有重要意义。

霍志鹏介绍，一株新品种牡丹按常规快繁方式，达到上市数量需10年至20年，而通过克隆技术培育出来的牡丹，不受季节限制，仅1年就可上市，其数量是常规快繁的几十倍甚至几百倍，可极大满足市场对牡丹种苗、新品种的需求，为工厂化育苗提供了技术支撑，有利于牡丹产业的规模化发展。

此外，该技术也有助于我市牡丹产业调整，发展适销对路、精准定向的牡丹产品。例如，研发高油牡丹，提高现有油用牡丹的出油率等，加强产品竞争力。（洛阳日报记者 赵佳 文/图）