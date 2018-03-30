洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

克隆牡丹将在今年牡丹文化节期间首次面向公众展示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-08 08:39

　　今年牡丹文化节期间，由河南科技大学与国际牡丹园联合研究攻关的克隆牡丹，将首次面向公众展示。>>>>专题

　　本月中旬开花，花期约1周

　　记者近日来到国际牡丹园，株高齐腰的克隆牡丹已吐出花蕾，进入平桃期；从外观来看，除枝叶没有周边常规牡丹茂盛以外，其他几乎无异。专家解释，这些牡丹苗移栽后需要一年至两年的恢复期。

　　此次对外公开展示的克隆牡丹，是由河南科技大学与国际牡丹园联合研究攻关的，共计125株，品种为洛阳红，株龄约10年。 “当年刚培育出的小苗仅8厘米至10厘米高，经多年养护，到2017年，已长成1米高的大龄苗。去年秋季，从试验田移栽到国际牡丹园的大田中，预计本月中旬开放，花期约1周。”国际牡丹园高级工程师霍志鹏说。

　　曾获省市科技进步奖

　　克隆牡丹技术也叫组织培养技术，即在人为创造的无菌条件下，将生活的离体器官(如根、茎、叶、茎段、原生质体)、组织或细胞置于培养基内，并放在适宜的环境中，进行连续培养以获得细胞、组织或个体。

　　河南科技大学教授孔祥生介绍，在培养基中需要通过人工诱导的方式，为牡丹某个组织补充植物激素、湿度、光照等，诱导其生长出根、茎、叶等。待其长成完整的牡丹幼苗，移栽至盆中，放入温室中进行为期20天至25天的炼苗。幼苗度过适应期后，可移栽至大田中。

　　据了解，早在2008年，“洛阳牡丹花期控制技术研究及产业开发”项目获得河南省科技进步二等奖、洛阳市科技进步一等奖，其中，牡丹组织培养快繁技术(克隆牡丹)是该项目的子项目之一。

　　助推牡丹产业发展

　　牡丹克隆技术对高档、珍稀牡丹品种的快速繁育和牡丹转基因具有重要意义。

　　霍志鹏介绍，一株新品种牡丹按常规快繁方式，达到上市数量需10年至20年，而通过克隆技术培育出来的牡丹，不受季节限制，仅1年就可上市，其数量是常规快繁的几十倍甚至几百倍，可极大满足市场对牡丹种苗、新品种的需求，为工厂化育苗提供了技术支撑，有利于牡丹产业的规模化发展。

　　此外，该技术也有助于我市牡丹产业调整，发展适销对路、精准定向的牡丹产品。例如，研发高油牡丹，提高现有油用牡丹的出油率等，加强产品竞争力。（洛阳日报记者 赵佳 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]腐乳、臭豆腐、豆豉真的健康吗？答案挺意外！
  • ·[健康]牙膏选错，牙刷错，你想过牙齿的感受吗？
  • ·[健康]外阴反复瘙痒，或是“外阴白斑”惹的祸
    		•
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
        清明时节，慎终追远。借机踏青访古，来趟“缅怀之旅”再合适不过，在此为您推荐一些缅怀先烈或古人的景区，...
  • ·老人跟团游成主力 旅途购物如何不上当
  • ·离异后,幸福可能就在下一站等你
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 定鼎门遗址博物馆南侧新增一个地标性...
  • “牡丹3号”盾构机下线
  • 提醒！文博路拓宽至六车道 洛阳博物...
  • 清明假期，洛阳市接待游客196.65万人次
  • 今年牡丹文化节开幕式4月10日晚在定鼎...
  • 洛阳兴洛湖畔话为民
  • 洛阳薰衣草庄园回应：塑料灯实为花灯 ...
  • 洛阳师范学院获批设立海外分校
  • 刘宛康对牡丹文化节开幕式组织实施工...
  • 伊水游园八里堂段绿化工程完工
    		•
    百姓呼声
    目前九都路快速化改造未纳入市政府改造计划
    城市快速路和一般道路有什么区别呢？
    精彩图片
    清明假期，洛阳市接待...
    王城公园清明假期迎赏...
    提醒！文博路拓宽至六...
    定鼎门遗址博物馆南侧...
    精彩热帖

    四月的王城公园

    吉祥富贵花中王

    筑路工人 为了洛阳更美好

    龙门石窟
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605