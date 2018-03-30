2018丝路中国·洛阳第二届非物质文化遗产博览会开幕

品味传统文化，感受非遗魅力。作为今年牡丹文化节文化系列活动中的一项，2018丝路中国·洛阳第二届非物质文化遗产博览会昨日在洛阳会展中心开幕，将持续至10日。
品味传统文化，感受非遗魅力。作为今年牡丹文化节文化系列活动中的一项，2018丝路中国·洛阳第二届非物质文化遗产博览会昨日在洛阳会展中心开幕，将持续至10日。（>>>>专题）
吹糖人、捏面人、画糖画……昨日，记者在该博览会现场看到，众多民间艺人向市民和游客表演自己的绝活儿。此外，唐三彩制作、传拓技艺、剪纸等非遗项目，也在现场进行了展示。
市文广新局相关负责人介绍，该博览会以“传统华章时代品格”为主题，采取“政府主导、社会参与、市场运作”的方式，向全国各地入选国家级、省级名录的非遗项目免费提供420个标准展位。
现场设置了手工艺术区、字画雕刻区、中医药区、非遗食品区、非遗文创品区等展区，集中推出非遗项目展示交易、优秀非遗节目展演等多项活动，感兴趣的市民和游客可以到洛阳会展中心免费参观。（洛阳晚报记者 潘立阁）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605