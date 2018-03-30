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2018丝路中国·洛阳第二届非物质文化遗产博览会开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-09 08:13

　　品味传统文化，感受非遗魅力。作为今年牡丹文化节文化系列活动中的一项，2018丝路中国·洛阳第二届非物质文化遗产博览会昨日在洛阳会展中心开幕，将持续至10日。>>>>专题

　　吹糖人、捏面人、画糖画……昨日，记者在该博览会现场看到，众多民间艺人向市民和游客表演自己的绝活儿。此外，唐三彩制作、传拓技艺、剪纸等非遗项目，也在现场进行了展示。

　　市文广新局相关负责人介绍，该博览会以“传统华章时代品格”为主题，采取“政府主导、社会参与、市场运作”的方式，向全国各地入选国家级、省级名录的非遗项目免费提供420个标准展位。

　　现场设置了手工艺术区、字画雕刻区、中医药区、非遗食品区、非遗文创品区等展区，集中推出非遗项目展示交易、优秀非遗节目展演等多项活动，感兴趣的市民和游客可以到洛阳会展中心免费参观。（洛阳晚报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：史戎戎]
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