洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

刘宛康对牡丹文化节开幕式组织实施工作进行再细化、再部署
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-08 08:44

　　7日下午，市长、第36届中国洛阳牡丹文化节执委会主任刘宛康到隋唐洛阳城定鼎门遗址广场现场办公，对牡丹文化节开幕式组织实施工作进行再细化、再部署。

　　第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式将于10日晚在隋唐洛阳城定鼎门遗址广场举行，相关筹备工作已进入最后冲刺阶段。开幕式文艺演出以定鼎门遗址博物馆为舞台背景，以《花开新时代》为题，全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，共分《花开新时代》《解读二里头》《隋唐洛阳城》《洛阳新作为》《迈进新征程》等5个篇章，由著名导演林振宇团队编创执导。

　　刘宛康深入开幕式筹备现场，看望慰问正在紧张排练的演职人员和现场施工人员，详细了解现场布局、交通组织、施工进度、安全保卫等情况。刘宛康强调，开幕式是整个牡丹文化节的重头戏，是弘扬优秀文化、彰显文化自信、提升洛阳美誉度的纽带和平台。各相关部门要站在讲政治的高度，深入实践“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的办节宗旨，突出新时代、新征程、新作为、新风貌主题，落实细节责任，加强细节管理，消除细节隐患，把各项筹备工作抓紧抓细抓好，全力以赴确保开幕式圆满成功。要进一步细化工作方案，分解任务、责任到人，通力合作、分秒必争，保证各个环节按时完成任务。要坚持“以人为本”，严守安全底线，妥善规划应急通道等，做好现场电力、交通、通信、消防等保障工作，使各项活动安全有序顺畅开展。要进一步完善应急预案，切实增强预判能力、快速反应能力和应急处置能力，防患于未然。

　　副市长魏险峰等参加现场办公。(洛阳日报记者 孙自豪)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]腐乳、臭豆腐、豆豉真的健康吗？答案挺意外！
  • ·[健康]牙膏选错，牙刷错，你想过牙齿的感受吗？
  • ·[健康]外阴反复瘙痒，或是“外阴白斑”惹的祸
    		•
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
    清明假期 来趟“缅怀之旅”
        清明时节，慎终追远。借机踏青访古，来趟“缅怀之旅”再合适不过，在此为您推荐一些缅怀先烈或古人的景区，...
  • ·老人跟团游成主力 旅途购物如何不上当
  • ·离异后,幸福可能就在下一站等你
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 定鼎门遗址博物馆南侧新增一个地标性...
  • “牡丹3号”盾构机下线
  • 提醒！文博路拓宽至六车道 洛阳博物...
  • 清明假期，洛阳市接待游客196.65万人次
  • 今年牡丹文化节开幕式4月10日晚在定鼎...
  • 洛阳兴洛湖畔话为民
  • 洛阳薰衣草庄园回应：塑料灯实为花灯 ...
  • 洛阳师范学院获批设立海外分校
  • 刘宛康对牡丹文化节开幕式组织实施工...
  • 伊水游园八里堂段绿化工程完工
    		•
    百姓呼声
    目前九都路快速化改造未纳入市政府改造计划
    城市快速路和一般道路有什么区别呢？
    精彩图片
    清明假期，洛阳市接待...
    王城公园清明假期迎赏...
    提醒！文博路拓宽至六...
    定鼎门遗址博物馆南侧...
    精彩热帖

    四月的王城公园

    吉祥富贵花中王

    筑路工人 为了洛阳更美好

    龙门石窟
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605