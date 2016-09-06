刘宛康对牡丹文化节开幕式组织实施工作进行再细化、再部署

7日下午，市长、第36届中国洛阳牡丹文化节执委会主任刘宛康到隋唐洛阳城定鼎门遗址广场现场办公，对牡丹文化节开幕式组织实施工作进行再细化、再部署。

7日下午，市长、第36届中国洛阳牡丹文化节执委会主任刘宛康到隋唐洛阳城定鼎门遗址广场现场办公，对牡丹文化节开幕式组织实施工作进行再细化、再部署。

第36届中国洛阳牡丹文化节开幕式将于10日晚在隋唐洛阳城定鼎门遗址广场举行，相关筹备工作已进入最后冲刺阶段。开幕式文艺演出以定鼎门遗址博物馆为舞台背景，以《花开新时代》为题，全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，共分《花开新时代》《解读二里头》《隋唐洛阳城》《洛阳新作为》《迈进新征程》等5个篇章，由著名导演林振宇团队编创执导。

刘宛康深入开幕式筹备现场，看望慰问正在紧张排练的演职人员和现场施工人员，详细了解现场布局、交通组织、施工进度、安全保卫等情况。刘宛康强调，开幕式是整个牡丹文化节的重头戏，是弘扬优秀文化、彰显文化自信、提升洛阳美誉度的纽带和平台。各相关部门要站在讲政治的高度，深入实践“以节促建、以节促管、以节推介、利民惠民、全面提升”的办节宗旨，突出新时代、新征程、新作为、新风貌主题，落实细节责任，加强细节管理，消除细节隐患，把各项筹备工作抓紧抓细抓好，全力以赴确保开幕式圆满成功。要进一步细化工作方案，分解任务、责任到人，通力合作、分秒必争，保证各个环节按时完成任务。要坚持“以人为本”，严守安全底线，妥善规划应急通道等，做好现场电力、交通、通信、消防等保障工作，使各项活动安全有序顺畅开展。要进一步完善应急预案，切实增强预判能力、快速反应能力和应急处置能力，防患于未然。

副市长魏险峰等参加现场办公。(洛阳日报记者 孙自豪)