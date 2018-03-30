世界古都论坛19日至21日举行

昨日，记者从市文物局获悉，我市正在积极开展举办世界古都论坛的前期工作，该活动将于本月19日至21日举行。

数日后将在洛阳举办的这场盛会，将让您畅游历史，向全世界展示古都洛阳的独特魅力——昨日，记者从市文物局获悉，我市正在积极开展举办世界古都论坛的前期工作，该活动将于本月19日至21日举行。（>>>>专题）

世界古都论坛是今年牡丹文化节的一项重要活动，由中国博物馆协会、中国古都学会、河南省文物局、洛阳市人民政府共同主办。届时，国内外古都文化遗产、博物馆领域的资深专家将共同探讨古都文明保护利用和博物馆行业的创新发展。同时，国际机构、国内外古都之间将展开对话，合力打造世界古都文化合作交流平台。

与会嘉宾将围绕“古老的文明，崭新的故事”这一主题，就“古都文化遗产的保护利用与国际合作”“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”展开讨论。

来自国际博物馆协会等的30多位国外嘉宾和中国社科院、清华大学、北京大学的相关专家将与国内其他古都的市长一起应邀出席相关活动。（洛阳晚报记者 潘立阁 通讯员 王勤）