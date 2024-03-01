老人4元能喝一碗汤！老城区首个老年餐桌建设单位开始运营

“老年餐桌饭店就是好，4元就能喝碗牛肉汤，好喝又实惠。”25日，在位于洛阳市南关公园西侧南关小碗牛肉汤馆，62岁的居民陈彩霞笑着说。

“老年餐桌饭店就是好，4元就能喝碗牛肉汤，好喝又实惠。”25日，在位于洛阳市南关公园西侧南关小碗牛肉汤馆，62岁的居民陈彩霞笑着说。

走进这里，点餐区张贴的菜单上，所有菜品分为市场价和老年餐价，老年餐价约是市场价的80%。其中，牛肉汤最低价为6元，老年餐价仅需4元。此外，就餐区设置有适老化桌椅，方便老人就餐。

“老年餐桌是为老年人提供简易餐食烹饪、加热、保温和就餐服务功能的场所，以提供快餐为主。”老城区民政局有关负责人介绍，该汤馆作为老城区首个老年餐桌建设单位，全市60岁及以上老人在此可享受老年餐价。

老年餐桌是今年全省推进养老助餐服务场所建设的工作重点之一。按照全市部署，今年3月，老城区聚焦老人聚居区，积极对接辖区商户，推进老年餐桌建设工作，为老人就餐提供实惠。

该汤馆负责人介绍，有就餐需求的老人携带身份证等有效证件，即可享受老年餐价，还能优先享受适老化餐椅。

洛报融媒记者还了解到，为调动商家参与服务的积极性，老城区民政局将根据服务人次，对商户进行相应物质奖励。

“老年餐桌能进一步完善养老助餐服务体系。”老城区民政局有关负责人表示，“下一步，我们将在青年宫、邙山社区体育公园等地，对接更多饭店、集中配餐店，全力推进老年餐桌建设，让老人享受更多、更优的养老助餐服务。”（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 石智卫 张伊乐）