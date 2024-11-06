聚焦文旅 赋能老君山谱新篇——建设银行洛阳分行实现并购老君山文旅项目投放1.92亿元

“在去年11月份实现并购贷款投放1.2亿元的基础上，今年建行再次为老君山项目投放7200万元，支持文旅发展建行真的很给力……”日前，洛阳伏牛山文化旅游发展有限公司负责人对建行洛阳分行对老君山并购和给予的信贷支持连连称赞。

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“在去年11月份实现并购贷款投放1.2亿元的基础上，今年建行再次为老君山项目投放7200万元，支持文旅发展建行真的很给力……”

日前，洛阳伏牛山文化旅游发展有限公司负责人对建行洛阳分行对老君山并购和给予的信贷支持连连称赞。

发展文旅产业是拉动内需、繁荣市场、扩大就业、畅通国内大循环的重要抓手。建行洛阳分行积极践行“金融为民”初心使命，始终秉承“让金融更有温度”的理念，发挥金融优势，支持文化、旅游行业企业发展。伏牛山文旅并购老君山案例获得建总行张毅行长充分肯定，获得总行并购重组业务闪亮时刻表彰。

远赴人间惊鸿宴，一睹人间盛世颜。一句话让老君山火爆出圈，在洛阳，甚至在全国，“网红”老君山一飞冲天，为发挥旅游优势，实现乡村振兴，栾川依托伏牛山丰富的自然和文化资源，致力于打造成集观光、休闲、度假、文化体验为一体的综合性旅游目的地。为打造老君山景区成为顶流热门景区，创新运营模式，优化股权结构，引起央企、省内外地方文旅投资主体关注。为此，建行全流程跟踪服务，积极对接地方政府、原实控人以及各类潜在竞买方，与各方撮合量身定制包含资本金出资、并购贷款以及并购顾问的综合服务方案，促进并购老君山项目顺利进行。面对并购项目的复杂性和紧迫性，服务好并购老君山项目，该行深入了解客户的实际需求与痛点，特别邀请了省行投行部专家，为客户量身定制了个性化的服务方案，展现了建行的专业素养和服务能力，赢得了客户的高度赞誉与认可。随后在长达1年的并购谈判中，建行人凭借专业能力、综合服务方案、高效推动，并获得银团联合牵头行资格，目前，该行已累计投放并购贷款1.92亿元，以实际行动为促进老君山文旅集团股权结构和治理体系更加优化，为老君山景区高质量发展贡献了建行力量。(建洛宣)