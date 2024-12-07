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洛阳市“学习强国”学习平台推广运用工作座谈会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.26 08:50
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　　昨日，在“学习强国”洛阳学习平台上线五周年纪念日到来之际，我市在洛阳日报社举行洛阳市“学习强国”学习平台推广运用工作座谈会，进一步凝聚全市宣传合力，持续建好用活学习平台。

　　2020年4月28日，“学习强国”洛阳学习平台上线。5年来，洛阳学习平台坚守“科学理论学习阵地”“思想文化聚合平台”功能定位，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，多视角聚焦我市不断加快推进现代化洛阳建设的发展实践。

　　5年来，洛阳学习平台累计上线稿件4.6万余篇(条)，开设各类专题专栏61个，全国平台累计选用稿件1209篇(条)。

　　会议强调，要提高政治站位，贯彻落实好学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一根本任务，持续学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全力打造理论学习高地。要坚持守正创新，围绕市委中心大局，深挖本土优势资源，面向青年、服务群众，谋划打造特色专题专栏，以精品内容讲好洛阳故事。要建强“强国”矩阵，建全规范管理长效机制，锻造高水平宣传队伍，营造浓厚学用氛围，不断壮大主流价值、主流舆论、主流文化，为现代化洛阳建设提供坚强思想保证。

　　会上，“学习强国”河南学习平台执行总编辑赵红围绕《线下空间和品牌建设的三个支点》主题，为市属单位、县区融媒中心等相关单位负责同志作专题辅导。

　　与会人员还参观了洛阳国际传播中心及洛阳日报社掌上洛阳客户端、视觉梦工坊、洛阳网、中央厨房等，实地感受媒体深度融合发展成效。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君实习生 施亦格)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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