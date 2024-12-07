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奔赴沉浸式文旅的“海阔天空”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.04.26 08:16
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　　洛阳又将迎来一个打卡新地标！洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目正式开工，这个投资33亿元的项目，将融合华夏历史文明的深邃、洛阳特色文化的瑰丽、方特动漫文化的奇幻，成为洛阳首个沉浸式文旅产业园区，令人期待。

　　无沉浸，不文旅。沉浸式体验是文旅行业的“风口”，也是新文旅一大特征。近年来，洛阳掀起新文旅发展热潮，从梦回盛唐的行进式演艺《新唐宫乐宴》，到穿越千年的沉浸式演出《寻迹洛神赋》，再到全景沉浸体验馆《无上龙门》，沉浸式文旅项目如雨后春笋般涌现，让古都文化“浸”入人心，增强了游客的体验感和黏性，拉动了二次消费。但我们也存在文旅景区游客多、效益少，文旅产业“星星多、月亮少”现象，亟须从要“流量”向要“留量”转型。

　　欲强文旅先昂“龙头”。“龙头”注入活力、引领方向，昂起“龙头”才会带起“龙身”，带火文旅产业。洛阳历史文化资源得天独厚，要想“流量”变“留量”、 “网红”变“长红”，就要引进文旅头部企业，打造更高品质、更有特色、更具吸引力的沉浸式文旅目的地产品，变资源优势为产业优势，唯其如此，才能持续保持文旅热度、激发消费活力。

　　这次洛阳牵手头部文旅华强方特，将融合5G、VR、全息投影等前沿科技，把中华优秀传统文化、洛阳特色文化、方特动漫IP主题有机结合，创新推出数十个参与互动性强、体验形式新颖的室内外项目，打造一个创新演绎优秀传统文化的高科技体验园区。我们有理由期待，项目建成后，不但可形成一个能够满足游客游览、体验、消费需求的产业链，构建新的产业生态，加速洛阳文旅从观光打卡向“沉浸潮玩”转型，还可点亮华夏文明之光，让千年古都的魅力文化打动人心。可以说，这不是简单的文旅项目升级迭代，而是一场文明传承方式的破壁革新。

　　传统文化的厚度与长度给了我们巨大的空间，洛阳有机会做出国际范、中国味的顶尖文化产品。让我们以文化为舟、沉浸为楫、创意为帆，打造更多的精品力作，奔赴沉浸式文旅的“海阔天空”！（洛 平）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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