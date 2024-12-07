5月1日至5日即将举行的“顶‘榴’出道 潮聚洛阳”2025洛阳第二届榴莲嘉年华活动，连日来引发市民及游客关注，以质优价廉实现“榴莲自由”成为无数榴莲爱好者的期待。此次活动有哪些亮点？榴莲IP背后有哪些发展契机？

5月1日至5日即将举行的“顶‘榴’出道 潮聚洛阳”2025洛阳第二届榴莲嘉年华活动，连日来引发市民及游客关注，以质优价廉实现“榴莲自由”成为无数榴莲爱好者的期待。此次活动有哪些亮点？榴莲IP背后有哪些发展契机？

布置展架、搭建展台……25日，在城市阳台，“顶‘榴’出道 潮聚洛阳”2025洛阳第二届榴莲嘉年华筹备现场热火朝天。“潮物引力场”E市集区、“潮浪造物局”W市集区、“潮夜研究所”日咖夜酒区等展区的搭建布置有序进行。

“本次嘉年华集商贸、潮文化、消费等于一体，将带给市民更多实惠。”洛阳国晟城市休闲产业有限公司相关负责人说，市民不仅可以在现场购买榴莲，还可以采取提前线上预购、现场核销的方式购买。

“榴莲嘉年华令人心动，低廉的价格已经让我迫不及待去买买买了。”作为资深榴莲爱好者，市民王一鸣说，真心期待越来越多物美价廉的榴莲进入洛阳市场，让“榴莲自由”能够早日实现。

第二届榴莲嘉年华榴莲质优价廉的背后，是东南亚水果的直采与直购。据悉，洛阳国晟投资控股集团作为此次活动的主办方，目前已经打通东南亚水果的直购渠道，从泰国、越南、马来西亚等地直采直购，确保榴莲的新鲜度和价格优势。

此外，为助力青年友好型城市建设，此次活动以“榴莲”为媒，引入音乐、篮球、街舞等潮流元素，为年轻人提供了满满的“情绪价值”，搭建了青年社交平台，助力消费市场持续升温。

洛阳国晟投资控股集团相关负责人表示，将持续推动榴莲嘉年华活动，打造榴莲节会IP，进一步激活消费市场，拉动内需，后续将以服务区域发展作为企业“第一使命”，围绕城市开发、城市运营和产业发展，点亮洛阳人美好生活，带动城市经济提档升级。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻)