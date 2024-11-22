青年友好地，潮聚洛阳城！“我的潮流时尚打卡地”网络主题宣传活动走进洛阳

青年友好地，潮聚洛阳城。25日，由洛阳市委网信办主办的“我的潮流时尚打卡地”网络主题宣传活动走进洛阳，来自新华网、央广网、中国网、凤凰网等十余家中央、省、市级媒体的记者及抖音、小红书等自媒体达人聚焦洛阳，感受洛阳处处洋溢的青春气息。

青年友好地，潮聚洛阳城。25日，由洛阳市委网信办主办的“我的潮流时尚打卡地”网络主题宣传活动走进洛阳，来自新华网、央广网、中国网、凤凰网等十余家中央、省、市级媒体的记者及抖音、小红书等自媒体达人聚焦洛阳，感受洛阳处处洋溢的青春气息。

本次网络主题宣传活动主话题为“青年友好潮聚洛阳”，突出洛阳针对年轻群体的新兴业态和消费新场景，凸显城市创新转型为“青春之城”的潮流活力，强化“青年友好型城市”标签，形成差异化的城市IP吸引力。

在洛期间，采风团一行前往阳光里文创园，驾驶卡丁车，打卡创意点位，感受古都工业旧址活化新风尚；前往魏坡新序，参观古民居建筑群以及第二届"花友魏坡生活节"和“星星的光与乡村叙事”展览；来到天心·校场里文化创意产业园，参观民国风建筑特色的民宿，并亲手体验非遗漂漆扇手作……此外，采风团还前往洛邑古城、洛阳城市阳台、西工小街、上阳宫文化园等地，打卡拍摄，品味美食，感受古今辉映洛阳城的潮流与时尚。

“今天专门穿了一件明代汉服参加活动，就是为了契合神都洛阳的历史底蕴。不过此行让我感到惊喜。”抖音文旅博主“神都花木兰”说，洛阳拥有许多现代时尚的打卡地，让参与其中的游客瞬间感觉年轻不少，洛阳不仅是古都，也是充满朝气活力的时尚之都。

“洛阳整合现有资源，积极创新，开发出工业旧址文创园、古建筑文创园等特色文旅项目，非常酷，非常吸引年轻人。”小红书达人“小瑶饿了”和“大树馋了”表示，他们会积极在网络平台推介洛阳这些独具特色的打卡消费处，吸引更多年轻人来洛游玩。

“洛阳是一个开放包容的城市，在深挖历史文化资源的同时，积极发展青年文旅，打造吸引全国各地年轻人的时尚消费业态，为经济社会发展提供强有力的支撑。”凤凰网河南频道许瑞彬说，希望洛阳立足历史文化资源禀赋，继续做好传承与创新，不断打造出更多吸引年轻人的潮流时尚打卡地。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图)