洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

青年友好地，潮聚洛阳城！“我的潮流时尚打卡地”网络主题宣传活动走进洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.25 23:23
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　青年友好地，潮聚洛阳城。25日，由洛阳市委网信办主办的“我的潮流时尚打卡地”网络主题宣传活动走进洛阳，来自新华网、央广网、中国网、凤凰网等十余家中央、省、市级媒体的记者及抖音、小红书等自媒体达人聚焦洛阳，感受洛阳处处洋溢的青春气息。

　　本次网络主题宣传活动主话题为“青年友好潮聚洛阳”，突出洛阳针对年轻群体的新兴业态和消费新场景，凸显城市创新转型为“青春之城”的潮流活力，强化“青年友好型城市”标签，形成差异化的城市IP吸引力。

　　在洛期间，采风团一行前往阳光里文创园，驾驶卡丁车，打卡创意点位，感受古都工业旧址活化新风尚；前往魏坡新序，参观古民居建筑群以及第二届"花友魏坡生活节"和“星星的光与乡村叙事”展览；来到天心·校场里文化创意产业园，参观民国风建筑特色的民宿，并亲手体验非遗漂漆扇手作……此外，采风团还前往洛邑古城、洛阳城市阳台、西工小街、上阳宫文化园等地，打卡拍摄，品味美食，感受古今辉映洛阳城的潮流与时尚。

 

　　“今天专门穿了一件明代汉服参加活动，就是为了契合神都洛阳的历史底蕴。不过此行让我感到惊喜。”抖音文旅博主“神都花木兰”说，洛阳拥有许多现代时尚的打卡地，让参与其中的游客瞬间感觉年轻不少，洛阳不仅是古都，也是充满朝气活力的时尚之都。

　　“洛阳整合现有资源，积极创新，开发出工业旧址文创园、古建筑文创园等特色文旅项目，非常酷，非常吸引年轻人。”小红书达人“小瑶饿了”和“大树馋了”表示，他们会积极在网络平台推介洛阳这些独具特色的打卡消费处，吸引更多年轻人来洛游玩。

　　“洛阳是一个开放包容的城市，在深挖历史文化资源的同时，积极发展青年文旅，打造吸引全国各地年轻人的时尚消费业态，为经济社会发展提供强有力的支撑。”凤凰网河南频道许瑞彬说，希望洛阳立足历史文化资源禀赋，继续做好传承与创新，不断打造出更多吸引年轻人的潮流时尚打卡地。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    逛夜市，看中医！洛阳这场中医药文化夜市火爆“开市”
    逛夜市，看中医！洛阳这场中医药文化夜市...
    逛夜市，看中医！洛阳这场中医药文化夜市火爆“开市”
        看名医、辨体质、喝茶饮、做理疗……4月25日晚，“中医本草夜 神农泽万民”中医养生市集在应天门北广场火爆...
  • ·老年人吹气球能改善肺功能吗
  • ·国家级名老中医乔振纲《伤寒论导读》新书发布暨赠书仪式举行
  • ·洛阳男子睡醒后发现右腿“罢工”，原因竟是……
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛博“彩绘陶牵手女俑”火爆出圈 ...
  • 发射圆满成功！“洛阳制造”护航...
  • 市委社会工作会议召开 江凌讲话
  • 在街头和浪漫撞个满怀！洛阳五一...
  • 网友反映国花路绿植过高存在安全...
  • 江凌到孟津区调研
  • 以航天精神照亮青春追梦路！陈冬...
  • 洛阳开展旅游市场秩序专项整治行动
  • 陈冬父母亲友：希望他圆满完成党...
  • 洛阳国际传播联盟第一次会员大会举行
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605