7年间从20亩发展到400余亩 孟津区千卉谷基地牡丹鲜切花行销全球

春山暖日和风，驱车前往孟津区朝阳镇石沟村，还未进村，便有花香扑鼻。

春山暖日和风，驱车前往孟津区朝阳镇石沟村，还未进村，便有花香扑鼻。

早上6点，晨曦初露。洛阳千卉谷牡丹芍药鲜切花基地内，洛阳红热烈似火，赵粉娇柔如霞，姚黄尊贵典雅……花田铺展的山间，700多种牡丹肆意绽放。

来自石沟村的农民园艺师轻抚花枝，一剪一落间，牡丹便从枝头跃入竹篓。剪切、分拣、清洗、包装、冷藏、装箱……一枝枝鲜切花被运往全国各地，乃至中亚、欧洲、东南亚等地的30多个国家和地区。

“从20亩小试牛刀起步，到眼下400余亩遍地开花，我们已成为洛阳最大的鲜切花基地。”望着远去的冷藏车，洛阳千卉谷农业科技有限公司负责人杨勋感慨道。这位皮肤黝黑的中年汉子，已经在邙山上深耕牡丹种植7年。让他坚守至今的，不仅是这里优越的自然条件，更是这里千年文脉滋养的深厚底蕴。

“芳名就叫洛阳花，邙山岭上是我家……”从牡丹仙子的佳话，到武皇贬花的传说，一个个洛阳牡丹的故事，皆与邙山有着千丝万缕的联系。事实上，由于光照充足、土地肥沃、昼夜温差大，这里自古便是洛阳民间牡丹育种基地，芬芳千年，流传至今。

“跟客户一说‘洛阳牡丹’，国色天香的文化内涵便无须多言；而说起邙山牡丹的历史和传说，更是引人入胜，给产品增添了文化气息。”杨勋说，随着牡丹文化品牌的打响，基地供应花店数量从去年的2300多家猛增为今年的3400多家。

春江水暖鸭先知。说起文化加持下洛阳牡丹的火爆，电商主播、导游地接等一线工作者的体会，比数字来得更直观。

“我们的基地北依邙山，南临洛水。不到百元，就能把国色天香带回家……”面对镜头，电商主播李水寒话语间满是自信。曾经在全国职业院校技能大赛直播电商比赛中拿到二等奖的她，一毕业就毅然选择了加盟基地。

“昨天一举跻身绿植类全国前三，营业额4万元，但这还不是最多的。”说起“战绩”，李水寒不动声色，“旺季时月收入轻轻松松过万。”

临近晌午，一袭汉服、一把折扇，旅行社地接导游杨赫然风度翩翩。

“‘洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇’，这是千年前欧阳修对洛阳牡丹的赞叹。‘洛阳地脉’说的便是我们脚下的这片土地……”站在基地观景台上，杨赫然用一句开场白，道尽洛阳北邙牡丹的底蕴。

在他面前，来自广东的游客穿行阡陌之间，或俯身轻嗅，或拍照留念。介绍完毕，杨赫然拨动音箱，一曲《寻洛》悠扬地回荡山谷：“梦聚洛阳锦绣，共赋诗中游……”

“洛阳牡丹‘活’了，脑海中想象着十三朝古都的盛世景象。”慕名而来的游客张女士说。

国色之姿、邙山之韵，一朵花富一方百姓。眼下，基地打通了电商销售、文旅研学、文创产品等多元发展渠道，去年产值700万元，今年有望突破千万元，实现线上线下两开花，一产三产双丰收。

近年来，我市围绕打好“国花牡丹”牌，深入挖掘牡丹文化内涵，拉长牡丹产业链条，持续叫响“洛阳牡丹甲天下”品牌。孟津区在朝阳、送庄、平乐、常袋等片区种植牡丹1.2万亩，打造观赏类、文创类等牡丹产业新“风口”，鲜切花产销量居全国前列。

暮色四合时，满载牡丹鲜切花的货车蜿蜒在邙山古道，续写着新时代的“洛阳牡丹记”。

“我们计划对接更多国内国际经销商，把洛阳牡丹的故事讲给全世界。”望着晚霞晕染的牡丹花海，杨勋信心满满地说，“看吧，到明年，邙山上的牡丹花会更多、更旺、更美！”（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郑占波）