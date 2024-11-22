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品味美食、探寻文化！洛阳解锁餐饮消费新活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.25 20:27
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　　四方食事，不过一碗人间烟火。如今，越来越多的游客踏上寻味美食的旅途，品尝一方美食，了解一地文化，“舌尖上的旅行”成为一种旅游新风尚。

　　今年年初，国务院办公厅印发的《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》提出，支持商业综合体、商圈、景区、街区、文化产业园区等打造创意市集，嵌入文创、剧场、展览、特色书店、运动健身、文化主题餐饮等业态。

　　今年以来，我市多措并举探索文艺元素与餐饮场景的深度融合方式，发布“洛阳味道”十大代表性菜品、打造沉浸式文化主题餐秀，以“食”为媒，促进旅游消费。文化主题餐秀，能否成为下一个文旅“顶流”？日前，记者进行探访。

　　供给多元，“舌尖上的旅行”成流量密码

　　“我在网上刷到很多分享洛阳美食的视频，一直想去尝尝，这次终于喝上了洛阳的牛肉汤，果然名不虚传。”近日，刚刚退休的山西游客马华约朋友一起到洛阳旅游。马华说：“我们年纪大了，更喜欢到烟火气足的市井街巷走走，尝尝当地特色美食。”

　　漫步夜幕下的西工小街，小街锅贴与浆面条的香气蒸腾，百米长街日均客流过万。丹珍汤圆、小街天府、西工饭庄，这些耳熟能详的“老字号”，不仅是西工小街的金字招牌，更是洛阳人舌尖上的记忆博物馆。

　　美食承载着一个地方的历史、传统风俗和生活方式，是旅游中不可或缺的体验元素。当“舌尖上的旅行”成为流量密码，一道道非遗美食，已深深烙刻在城市的文化符号中。

　　日前，我市公布十大“洛阳味道”代表性菜品：新牡丹燕菜、双椒陆浑大鱼头、栾川土鸡汤、葱烧黄河大鲤鱼、庄子红焖羊排、连汤肉片、焦炸丸子、偃师银条炒虾仁、清炖鱼肉狮子头、伏牛山养生菌皇汤，让“洛阳味道”走进更多消费场景，“美食引力”更多元。

　　近年，我市大力推动特色餐饮，先后组织“名菜”“名吃”“名厨”“名店”评选，还发布了一批美食名店、美食名菜、人气名菜、人气名小吃等，举办美食节、汤文化节等活动，吸引海内外游客前来打卡品尝，助力商文旅深度融合。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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