“烤验”将至！未来一周洛阳将冲击35℃高温

今日，洛阳市气温回升，温度比较适宜。
今日，洛阳市气温回升，温度比较适宜。
今日，洛阳市气温回升，温度比较适宜。
河南省气象台预计，未来5天全省晴多雨少，尽管有弱冷空气带来气温波动，但整体升温的趋势不会改变，尤其是4月底5月初，多地最高气温将冲击35℃。不过在晴空辐射作用下，昼夜温差将逐步拉大，白天切换到短袖的同时，早晚出门最好还是加件外套。
洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周洛阳市以晴天或多云为主，多大风天气。
具体预报如下：
今天夜里：多云。
26日(周六)：多云间阴天，气温15℃～28℃。
27日(周日)：多云间晴天，偏北风3级～4级，气温16℃～28℃。
28日(周一)：多云转晴天，气温13℃～28℃。
29日(周二)：晴天间多云，偏西风3级～4级，气温13℃～31℃。
30日(周三)：晴天间多云，偏西风3级～4级，气温16℃～33℃。
5月1日(周四)：晴天间多云，偏西风3级～4级，气温19℃～35℃。
5月2日(周五)：多云间晴天，气温18℃～31℃。
（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）
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