我市召开高质量建设国家特殊教育改革实验区工作推进会

昨日，我市高质量建设国家特殊教育改革实验区工作推进会在栾川县召开。 昨日，我市高质量建设国家特殊教育改革实验区工作推进会在栾川县召开。 与会人员先后到栾川县特殊教育学校、栾川县第一实验幼儿园察看教学情况，栾川县政府、市特殊教育中心学校、老城区培智学校3家单位作典型发言。 副市长任丽君出席会议并讲话。她指出，特殊教育是一项充满爱心和希望的事业，建设国家特殊教育改革实验区使命光荣、责任重大。要提高政治站位，严格对照国家标准，“一县一策”优化资源，普特融合提高水平，确保特殊教育资源均衡配置。要聚焦工作重点，提高残疾少年儿童义务教育普及水平，加快发展非义务教育阶段特殊教育，健全特殊教育专业支撑体系，加强专业化特殊教育教师队伍建设，持续提高特殊教育发展质量。要强化制度保障，加强组织领导，强化督导评估，营造良好氛围，有力推动工作落实，不断提高洛阳特殊教育事业发展水平，为建设教育强市作出新的更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 李辉)