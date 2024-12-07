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监督推动“校园餐”管理治难点破堵点 凝聚多方合力点亮校园“青春密码”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.26 08:13
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　　24日，市人大常委会主任李保国专题调研基础教育阶段“校园餐”管理提升工作。

　　李保国到洛阳市第二外国语学校和洛阳地矿双语学校，实地察看学校食堂全流程运营管理工作，深入了解营养配餐方案、食材溯源体系、健康营养课程设置和学生就餐满意度等情况。

　　李保国指出，校园餐是关乎学生健康成长、家庭幸福期盼、社会和谐稳定的“大民生”。各级人大要以高度的政治责任感，充分发挥职能优势，监督推动校园餐管理提质升级，切实守护校园“舌尖上的营养健康”，点亮校园“青春密码”。要找准监督切入点，紧扣营养结构、食品安全两大要点，紧盯教育、卫健、市场监管等部门及学校责任落实情况，聚焦卫生安全等突出问题，确保抓住关键、督出实效。要深入调查研究，采取暗访监督方式，到学校后厨、配餐企业等一线调研，重点摸清管理机制、产品溯源、资金保障方面“第一手”资料，广泛收集学生、家长关于“校园餐”管理的意见建议，全面推动“校园餐”管理难点堵点问题有效解决。要细化监督举措，综合运用听取专项报告、专题询问、满意度测评、代表流动工作站等监督手段，形成调研发现问题、专题审议交办、整改情况测评、监督成果制度化的监督链条，以清单式监督提升监督精准度。要深挖制度缺陷，以开展“校园餐”管理监督为契机，深入查找制度机制缺陷，及时整改、查漏补缺，明确政府、学校和相关企业责任和具体整改措施，真正让校园餐成为广大家长的“放心餐”、学生成长的“能量餐”。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 梁火砺)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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