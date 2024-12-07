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我市国资系统各级党组织扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.26 08:19
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　　自深入贯彻中央八项规定精神学习教育开展以来，我市国资系统各级党组织深入贯彻党中央决策部署和省委、市委工作要求，紧紧围绕国资国企工作实际，全面准确把握目标要求、重点任务，精心谋划、认真开展，切实推动学习教育不断走深走实。

　　市国资委党委第一时间召开会议，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，对委机关及系统企业开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育进行深入研究部署，明确工作目标、任务和步骤，加强对系统企业学习教育的工作指导，引领带动市属国企学习教育走深走实，确保取得扎实成效。

　　成立专班、组织学习、制订方案……市属国企迅速行动起来，加强统筹谋划、精心组织实施、细化工作任务，推动学习教育有力有序开展。

　　精心组织实施，深入学习研讨

　　工控集团党委迅速召开部署会议，制订印发工作方案，对开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育进行具体部署。党委班子成员严格落实“第一议题”制度，围绕加强党的作风建设展开集体研讨，结合自身工作实际，交流学习心得，进一步深化对中央八项规定精神的理解和认识；各党支部制订学习计划，依托“三会一课”、主题党日活动等，抓好党员日常自学，推动学习教育深入开展。

　　加强警示教育，做到警钟长鸣

　　文旅集团各级党组织先后召开警示教育会议，集中观看警示教育片，开展以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，推动集团党员干部以案为鉴、警钟长鸣。自4月以来，该集团对30余名党员干部开展廉政谈话，督促落实纪律规矩和廉洁从政的各项要求。

　　交投集团选取违规套取劳务用工薪资典型案例，通过剖析案件、教育警示、整改落实、完善制度，取得查处一案、警示一片、治理一域的综合效应。该集团还针对招标投标领域腐败行为，全面排查重点岗位和关键环节的廉政风险点，实现集团纪委对招标采购实时监控，线上线下同步监督，切实提升监督质效。

　　坚持学用结合，转变工作作风

　　国晟集团党委组织集团总部领导班子成员和二、三级公司主要负责人等，深入基层一线开展“建设提质、运营增效”项目观摩活动，直插基层一线，深入开展座谈，着重掌握并协调解决经营发展、项目推进等堵点难点，切实为在一线打拼的干部职工解难题。

　　市国资委相关负责人表示，下一步将持续指导市属国企深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，开展集体学习、交流研讨、警示教育、常态化谈心谈话等，引导党员干部锤炼党性、提高思想觉悟。同时，将把学习教育与巡视巡察整改、整治群众身边腐败问题和不正之风、审计监督等各项工作相结合，边学习边对照，边检视边整改，抓实抓细问题整改，配套跟进制度建设，确保学有质量、查有力度、改有成效。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 高红艳）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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