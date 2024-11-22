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新七福神 淡雅清新
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.26 17:02
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　　新七福神，亭亭玉立，花态端庄，花瓣细腻，花色靓丽，堪称上品。它集花大、色艳、香郁、型美等特点于一身，气质淡雅清新，是牡丹观赏园里中后期备受游客青睐的品种之一。

　　新七福神的花是浅红色的，花型为菊花型，其花瓣质地较硬，基部似有深红色晕染，端部齿裂较少，花色逐渐变淡，如同自带柔光滤镜。它的植株高大直立，叶片较稀疏，生长势强，成花率高，萌蘖枝多，属于牡丹中的晚开品种。在洛阳国际牡丹园的万芳园、锦绣园、九色园及名花大道均有大面积栽培。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 霍志鹏 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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