工伤预防主题宣传走进国家牡丹园

“快看，安全帽里开出了牡丹花？”“工伤预防也出文创扇子了！“……24日至25日，由洛阳市工伤预防联席会议主办、老城区人社局和洛阳日报社联合承办的“国色护平安丹心筑防线”工伤预防系列宣传走进国家牡丹园，向市民和游客宣传工伤预防知识。

心肺复苏现场教学

“快看，安全帽里开出了牡丹花？”“工伤预防也出文创扇子了！“……24日至25日，由洛阳市工伤预防联席会议主办、老城区人社局和洛阳日报社联合承办的“国色护平安丹心筑防线”工伤预防系列宣传走进国家牡丹园，向市民和游客宣传工伤预防知识。

安全帽是常见的防护用品之一，在活动展区，一排排“安全帽盆栽”格外引人注目。红色与黄色的安全帽成为牡丹花的“护花使者”，打破了人们对其“笨重、呆板”的刻板印象，让安全生产的理念入心入脑，工伤预防宣传“活”起来。

当遇紧急情况，心肺复苏、人工呼吸等可以救人一命。活动期间，医护人员通过沉浸式教学科普，让现场游客踊跃参与其中。“之前只在视频里看过急救步骤，实际操作起来才发现很多细节需要注意，现场教学很有必要。”一名参与体验的游客说。

除此之外，展区内还设有科普展板，并联合医疗机构开设了血压检测、健康咨询等专区，为过往游客提供贴心服务。

发放宣传资料、开展牡丹仙子展板打卡活动、线上同步直播……本次活动共吸引1000余人现场参与，2万多人次通过直播间进行线上互动。

为进一步扩大宣传效果，活动现场还设置了趣味互动环节，市民和游客带话题“安全花开动洛阳”将相关视频或照片发到朋友圈，即可兑换牡丹帆布袋、牡丹扇子等文创产品，多元立体传播效果显著。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 文/图)