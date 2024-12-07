存在消防安全隐患 洛阳一单位被曝光

近日，市消防救援支队联合住建等部门开展高层建筑隐患排查整治行动，现将在检查过程中发现的存在消防安全隐患单位予以曝光。
近日，市消防救援支队联合住建等部门开展高层建筑隐患排查整治行动，现将在检查过程中发现的存在消防安全隐患单位予以曝光。
近日，市消防救援支队联合住建等部门开展高层建筑隐患排查整治行动，现将在检查过程中发现的存在消防安全隐患单位予以曝光。
洛阳悦宸物业管理有限公司(古都天玺小区)
隐患：小区未设置集中充电装置；地下停车场机动车与电动自行车混停；建筑外墙保温系统表面未设置醒目标识标语(根据高层建筑防火规范相关条款)。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 王倩）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605