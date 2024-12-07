存在消防安全隐患 洛阳一单位被曝光

近日，市消防救援支队联合住建等部门开展高层建筑隐患排查整治行动，现将在检查过程中发现的存在消防安全隐患单位予以曝光。 近日，市消防救援支队联合住建等部门开展高层建筑隐患排查整治行动，现将在检查过程中发现的存在消防安全隐患单位予以曝光。 洛阳悦宸物业管理有限公司(古都天玺小区) 隐患：小区未设置集中充电装置；地下停车场机动车与电动自行车混停；建筑外墙保温系统表面未设置醒目标识标语(根据高层建筑防火规范相关条款)。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 王倩）