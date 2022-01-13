65岁的卢凤霖：部队服役42年 选择留在洛阳安享晚年

今年65岁的卢凤霖，退休前在部队服役42年。

今年65岁的卢凤霖，退休前在部队服役42年。他在部队抓住了许多机遇，取得显著成绩——在高考恢复之前，他幸运地被部队选送到军校学习；作为普通战士搞科研，他荣立一等功，成为原二炮部队的标杆……

高考恢复前，他幸运地被部队选送到军校学习

卢凤霖，曾用名卢凤林，1957年3月生于河北省衡水市枣强县一个农民家庭。

“我是一名普通的农家子弟，高中毕业时，国家还没有恢复高考，为了报效祖国，就积极报名入伍。”卢凤霖说，1974年12月，他参军后，来到原二炮部队驻洛某部服役。

1977年的冬天，高考恢复。当年5月，在高考恢复之前，卢凤霖由于在部队表现优秀，幸运地被部队选送到原第二炮兵工程学院学习。在学校期间，1978年7月，卢凤霖加入中国共产党。

“我在军校学习的是动力系统专业，为了学以致用，我毕业后选择回到原来的连队。”卢凤霖说，他的军校同学，有人选择了留校任教，也有人服从命令去了新的部队。

作为普通战士搞科研，他荣立一等功

卢凤霖告诉记者，他从小就善于思考，善于发现、解决问题，军校学习为他搞科研打下了坚实的基础。

“我在部队的日常训练中发现，某种武器的一项装备设计存在缺陷，手工操作准确性难把握，如果操作失误，将会给部队造成战备损失。”卢凤霖说，为了解决设计缺陷，他从1980年开始进行自动控制装备的研发工作。

卢凤霖在训练间隙，利用休息时间，自学流体力学、电子学、自动控制等专业知识，日夜背记电路图。他向上级汇报了想要研究自动控制装备的想法，让他意外的是，上级领导很支持，营里专门为他腾出一个单间，提供了一笔经费，还让营部“科技革新小组”给他当助手。

就这样，卢凤霖一个人、一个单间，根据设计思路绘制图纸，经过大半年时间，完成图纸设计。随后，在完成相关数据演算后，卢凤霖购买电子元器件进行组装，最终将手动控制装备改造为自动控制装备。

“实现自动控制装备后，即使操作失误，也不会出现武器报废的情况。”卢凤霖说，1988年年底，他研制的自动控制装备获得军队科技进步奖三等奖，荣立个人一等功1次。

“作为普通战士搞科研，在部队里极为少见；战士通过科研荣立一等功，几乎没有。”卢凤霖说。由此，他成为原二炮部队的标杆。