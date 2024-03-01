18岁少年“割肝救父”：“只要能救我爸，我不怕割掉半个肝脏”

“恢复得不错，很快就能回家了！”昨日，拿到丈夫和儿子的最新复查结果，嵩县陆浑镇翟岭村村民郑静文长出一口气。

“恢复得不错，很快就能回家了！”昨日，拿到丈夫和儿子的最新复查结果，嵩县陆浑镇翟岭村村民郑静文长出一口气。回想起这两个多月来的经历，她心里五味杂陈。

2月19日，正月初十。当大多数人还沉浸在新年的喜庆氛围中时，在宁波市医疗中心李惠利医院(以下简称李惠利医院)肝胆胰外科门口，郑静文的两个儿子石怡保和石怡豪却在焦急地等待着：筛查结果只要一出来，谁最合适，谁就取出一半健康肝脏，移植到身患重病的父亲石红玉体内。

“割肝救父”的石怡保（左）和父亲（图片由受访者提供）

“配型成功是全家的幸运”

今年18岁的石怡保，在新乡职业技术学院读大一。因为家里还有上大学的姐姐、念高中的弟弟，他几乎从不向父母提任何要求，只盼着学好本领，早日替父亲石红玉扛起这个家。

然而，去年，在外地打工的父亲生病了。“连续3天吐血、便血，情况不容乐观。”石怡保说，看到被工友们送回老家的父亲，他简直不敢相信自己的眼睛。印象中“身体特别好”的父亲，羸弱得走不动路、说不动话。

“检查结果是重度肝硬化伴肝恶性肿瘤，必须马上进行肝肿瘤切除手术。”郑静文说，手术很快进行，但由于术后效果不佳，一家人愁得寝食难安。

在亲戚的建议下，今年2月，石红玉到宁波接受治疗。经检查，他的肝功能已经严重受损，如果不及时进行肝移植，随时会有生命危险。当时，医生给出两套方案：一是等待去世的捐献者提供肝源；二是亲属间活体肝移植。

无情的病魔步步紧逼，等不是办法。经过慎重考量，一家人决定选择亲属间活体肝移植。

谁来提供肝源？“要割肝，就割我的。”郑静文挡在前面，尽管医生再三建议，她坚决不同意孩子们参与筛查。然而，筛查结果显示，郑静文和石怡保的伯父均不满足移植条件。

得知结果，石怡保和弟弟争相要为父亲捐出肝脏。经过严格筛选、综合考虑肝脏质量等诸多因素，石怡保成为最佳人选。郑静文不甘心，她一次次去找医生：“我宁愿自己上，也不愿让孩儿受症。”

石怡保却安慰母亲：“配型成功是全家的幸运，只要能救我爸，我不怕割掉半个肝脏。”

“梦想可以创造，父亲只有一个”

3月15日，在李惠利医院肝胆胰外科内紧临的两个手术室里，专家团队为父子俩进行了肝移植手术，整个过程衔接顺畅、配合密切。石怡保的右半肝脏被成功移植到了父亲体内，在恢复血流灌注后，移植的肝脏迅速恢复血色，开始在父亲体内发挥作用。

在手术室外焦急等待的郑静文，早已泣不成声。石怡保深知母亲的担忧和恐惧。术后，他被人从手术室推出来，意识稍微清醒后说的第一句话是：“妈，放心，我不疼。”

“儿子的梦想是去当兵，原计划是上大学后就报名参军，做了这么大手术留下疤，可能就当不成兵了。”采访中，郑静文多次提到石怡保的梦想。对此，石怡保没有丝毫后悔：“梦想可以创造，父亲只有一个。”

手术两天后，恢复顺利的石红玉从移植病房转到普通病房，和石怡保住在了一起。“从孩子们小时候开始，我就常年在外打工，这次手术也让我和他有了深入交流的机会。”石红玉说，儿子石怡保开朗乐观，悄悄长成了能顶天立地的男子汉。

手术后第5天，复查结果显示，石怡保被割去的肝脏已经长了30%。3月22日，石怡保出院。医生预计，不出3个月，石怡保的肝脏就会长得接近正常尺寸。

“谢谢好心人的帮助，我一定会回报社会”

“石怡保热爱运动，是班里的体育委员，他还在学校食堂勤工俭学，平时也乐于帮助同学。”石怡保刚入学时的班主任王铁映告诉记者，他“割肝救父”的消息在新乡职业技术学院传开后，师生们纷纷被他感动、为他点赞。

新乡职业技术学院建筑工程学院党总支书记夏莹一直关注着石怡保的家庭状况。得知石家为治病花费数十万元后，她曾专门送去了学校的慰问金。“先把身体养好，耽误的课程，学院已协调任课老师为你线上授课。”夏莹安慰石怡保，有个针对农村困难学生的“雨露计划”，可以到当地政府申请。另外，国家助学金、校内助学金、学费免息贷款等，也可以帮他解决一定的困难。

在宁波工作的河南新乡籍企业家王振刚得知石怡保的故事后，专程带着礼品到医院探望石怡保父子。在他看来，河南人的优良品质在石怡保身上得到了充分体现，值得大家学习。王振刚还表示，石怡保父子在宁波期间如需帮助，他一定会尽其所能提供援助。

来自各方的关爱，让身处异乡的石怡保一家感到格外温暖。采访结束时，石怡保特别叮嘱记者：“请您替我们谢谢好心人的帮助，我一定会回报社会。”

他的声音不大，却透着坚定。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 赵明辰）