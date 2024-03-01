梁纪朋，女，汉族，1982年7月生，博士研究生学历，中共党员，现任中共伊川县委委员、常委、组织部部长，三级调研员，拟任市直部门正职。 关于梁纪朋等4名同志拟任职的公示 现将经市委研究的拟任职干部情况公示如下，请予监督： 梁纪朋，女，汉族，1982年7月生，博士研究生学历，中共党员，现任中共伊川县委委员、常委、组织部部长，三级调研员，拟任市直部门正职。 王改红，女，汉族，1971年1月生，中央党校大学学历，中共党员，现任中共洛阳市涧西区委委员、常委、副书记，三级调研员，拟任市直部门正职。 陈亮辉，男，汉族，1981年4月生，博士研究生学历，中共党员，现任中共洛阳市委副秘书长，拟任市直部门正职。 朱晓伟，男，汉族，1972年11月生，中央党校大学学历，中共党员，现任中共洛阳市委统战部副部长，拟任市直部门正职。 公示期限：2024年4月26日至2024年5月6日 监督电话：0379-12380 中共洛阳市委组织部

2024年4月25日